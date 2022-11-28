Российский основатель Forex Club погиб на Лазурном берегу при крушении вертолета 3 28.11.2022, 13:35

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Вячеслав Таран

фото: ТАСС

Очередная громкая смерть российского миллионера.

Российский бизнесмен и президент инвестиционной компании Libertex Group, 53-летний основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолета на Лазурном берегу.

Об этом пишет Monaco Daily News со ссылкой на источник.

Как пишет издание со ссылкой на «надежный официальный источник», близкий к расследованию, который говорил на условиях анонимности, пассажиром вертолета авиакомпании Monacair, разбившегося над Монако в пятницу днем, был бизнесмен Вячеслав Таран.

Monaco Daily News пишет, что Таран проживал в Монако в течение последних 10 лет.

Таран в сфере кибер-валют и инвестиций. В 1997 году он основал Forex Club, сейчас компания работает под брендом Libertex Group - это онлайн-платформа для сделок в сфере кибервалют и инвестиций.

В сентябре 2020 года Роскомнадзор заблокировал домен fxclub.org.

«Таран значится членом правления YouHodler SA в Лозанне, Швейцария, откуда возвращался.

Он окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специальности «радиоэлектроника», - пишет издание.

Также во время аварии погиб 35-летний пилот, которого в вертолетной компании назвали «очень опытным». Таран был единственным пассажиром.

Информацию о гибели Тарана подтвердили в инвестиционной компании Libertex Group.

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