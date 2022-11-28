Карта войны в Украине от британской разведки: актуальные данные 28.11.2022, 17:23

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Украинские герои удерживают линию фронта.

Украинские военные продолжают отбивать атаки РФ и удерживать линию фронта. Оккупанты в свою очередь пытаются прорвать оборону ВСУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской карты боевых действий, самым тяжелым участком фронта остается восток Украины.

Британская разведка отмечает, что российские войска продолжают атаки в районе Бахмута, Авдеевки и севернее оккупированного Донецка. Также оккупанты пытаются штурмовать на востоке Харьковской области и прорвать оборону ВСУ в Луганской области. Однако продвижение врага не зафиксировано.

Также нет изменений на линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. На этих направлениях оккупанты продолжают активно обстреливать прифронтовые населенные пункты.

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