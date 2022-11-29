Военный эксперт объяснил, когда начнется наступление из Беларуси на Киев 2 29.11.2022, 8:56

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Колонны оккупантов будут громить с нескольких сторон.

Нападение на Украину из пределов Беларуси возможно только в том случае, если Кремлю удастся накопить не менее 20 тысяч опытных солдат и офицеров. Соответствующее мнение высказал известный военный эксперт Юрий Федоров в эфире у российского правозащитника и блогера Марка Фейгина.

Сейчас, говорит специалист, попытка наступления на Киев и Волынь нынешними силами белорусской армии заранее обречена на провал.

«Речь идет о том, что 12-15 тысяч белорусских военных за большие деньги якобы готовы осуществить такой прорыв - то ли на Киев, то ли на западном направлении. 12-15 тысяч ‒ 2,5-3 мотострелковых бригады, не имеющих боевого опыта», ‒ отметил Федоров.

Специалист особо напомнил Фейгину и зрителям ‒ украино-белорусская граница мощно укреплена.

«Там минные поля выложены, мосты либо взорваны, либо заминированы, устроены разного рода фортификационные сооружения на всех направлениях. По поводу западного направления ‒ там придется идти через леса и болота. Это удовольствие ниже среднего и крайне рискованное предприятие. Для этого требуется очень серьезная подготовка, а обороняющаяся сторона, Вооруженные силы Украины, имеет все основания, чтобы эти колонны, которые будут двигаться по дорогам, а иначе они просто потонут в болотах, расстреливать справа и слева», ‒ сказал Федоров.

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