Ученые нашли самый древний мозг на Земле у необычного существа 1 29.11.2022, 9:45

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Оно жило 525 миллионов лет назад.

Ученые из Университета штата Аризона, США, недавно обнаружили самый старый мозг из известных науке. Его нашли в окаменелости древнего членистоногого, которое жило 525 млн лет назад. Именно открытие этого мозга положило конец дискуссиям среди ученых о том, как впервые эволюционировал этот орган у членистоногих, пишет ScienceAlert.

Окаменелость морского существа, которое получило название Cardiodictyon catenulum, обнаружили еще 40 лет назад в Китае. Считается, что похожее на червя существо, с длиной тела в 1,5 см, передвигалось по морскому дну с помощью нескольких пар крошечных лап.

Фото: ScienceAlert

Несмотря на то, что окаменелость была обнаружена так давно, только сейчас ученые смогли провести максимально тщательный анализ этого древнего животного. К удивлению, ученых, у существа хорошо сохранился мозг и нервная система и этот мозг можно считать самым древним окаменелым мозгом.

Исследование показало, что мозг Cardiodictyon catenulum состоял из трех компонентов и не был сегментирован. Также ученые выяснили, что мозг у этого древнего беспозвоночного развивался отдельно от остальной нервной системы. Раньше ученые предполагали, что мозг этих существ был разделен на повторяющиеся сегменты нервных структур, которые называются ганглиями, точно так же, как нервная система в туловище.

Фото: ScienceAlert

«Такое положение вещей было полной неожиданностью для нас. Потому как более 100 лет считалось, что голова и мозг современных членистоногих и некоторых их предков, являются сегментированными», — говорит Николас Штраусфельд из Университета штата Аризона.

С помощью новейшего оборудования ученые провели сканирование внутренней структуры окаменелости древнего существа. Затем обнаруженную морфологию головы и мозга сравнили с другими окаменелостями и современными членистоногими. Сравнение показало, что один и тот же план организации мозга этих беспозвоночных существует уже 500 млн лет.

«Мы обнаружили общие черты у разных видов мозга и то, как они формировались. Стало ясно, что что мозг членистоногих и его функции определяются одной и той же комбинацией генов, независимо от вида. Это определяет общий генетический план создания мозга», — говорит Штраусфельд.

Ученые считают, что пришло время поставить точку в дискуссиях относительно того, как развивался мозг у первых членистоногих. Новое исследование доказывает, то мозг и голова этих древних беспозвоночных не были сегментированы. Поэтому мозг и нервная система тела животного, вероятно, развивались отдельно.

Ученые считают, что их метод изучения строения мозга и нервной системы можно использовать при изучении других видов древних животных, а не только членистоногих.

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