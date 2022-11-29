В одном из общежитий Гродно обнаружили 100 летучих мышей
- 29.11.2022, 16:46
Животных передали в зоопарк.
Целую колонию летучих мышей обнаружили в Гродно, пишет сайт Гродненского зоопарка.
Животные облюбовали чердак одного из городских общежитий и заселились там. Осень выдалась теплой, поэтому они не скоро впали в спячку и издавали звуки, на которые обратили внимание жители общежития.
Люди обратились к спасателям, и те забрали летучих мышей. 100 особей они поместили в две коробки и передали в зоопарк.