В одном из общежитий Гродно обнаружили 100 летучих мышей 29.11.2022, 16:46

иллюстрационное фото

Животных передали в зоопарк.

Целую колонию летучих мышей обнаружили в Гродно, пишет сайт Гродненского зоопарка.

Животные облюбовали чердак одного из городских общежитий и заселились там. Осень выдалась теплой, поэтому они не скоро впали в спячку и издавали звуки, на которые обратили внимание жители общежития.

Люди обратились к спасателям, и те забрали летучих мышей. 100 особей они поместили в две коробки и передали в зоопарк.

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