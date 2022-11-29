Франция отправила Украине аналог HIMARS 3 29.11.2022, 19:23

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Париж отправил Киеву РСЗО LRU.

Украина получила от Франции еще одну реактивную систему залпового огня LRU, сообщил министр обороны Алексей Резников.

«Четвертый брат Long Hand Family [так называют дальнобойные системы], LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага», — написал он.

По его словам, передача французского вооружения ВСУ — «это видимый результат дружбы» президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона.

Ранее Украина получила две таких РСЗО. Об этом рассказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню 20 ноября. Также Киеву передали две батареи ЗРК Crotale и 18 гаубиц Caesar. Лекорню отметил, что Франция входит в топ-5 стран по объему помощи Украине. «Мы являемся одним из крупнейших доноров с €550 млн из общей суммы €3 млрд», — уточнил он.

LRU представляет собой модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу и стоит в одном ряду с другими современными РСЗО — американскими M270 MLRS и немецкими MARS II, которые также есть у Украины. Дальность полета снарядов LRU составляет не менее 80 км. Спутниковая система навигации и управления гарантирует высокую точность попадания. В октябре аналитики проекта Oryx отмечали, что у Франции есть 12 установок LRU и еще 40 не модернизированных LRM M270 хранятся на складах.

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