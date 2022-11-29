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Франция отправила Украине аналог HIMARS

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  • 29.11.2022, 19:23
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Франция отправила Украине аналог HIMARS

Париж отправил Киеву РСЗО LRU.

Украина получила от Франции еще одну реактивную систему залпового огня LRU, сообщил министр обороны Алексей Резников.

«Четвертый брат Long Hand Family [так называют дальнобойные системы], LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага», — написал он.

По его словам, передача французского вооружения ВСУ — «это видимый результат дружбы» президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона.

Ранее Украина получила две таких РСЗО. Об этом рассказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню 20 ноября. Также Киеву передали две батареи ЗРК Crotale и 18 гаубиц Caesar. Лекорню отметил, что Франция входит в топ-5 стран по объему помощи Украине. «Мы являемся одним из крупнейших доноров с €550 млн из общей суммы €3 млрд», — уточнил он.

LRU представляет собой модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу и стоит в одном ряду с другими современными РСЗО — американскими M270 MLRS и немецкими MARS II, которые также есть у Украины. Дальность полета снарядов LRU составляет не менее 80 км. Спутниковая система навигации и управления гарантирует высокую точность попадания. В октябре аналитики проекта Oryx отмечали, что у Франции есть 12 установок LRU и еще 40 не модернизированных LRM M270 хранятся на складах.

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