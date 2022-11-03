Как на Октябрьской площади в Минске за одну ночь снесли памятник 2 3.11.2022, 12:24

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Будто его и не было.

В центре Минска на Октябрьской площади власти планируют поставить памятник «народному единству». Аккурат сегодня, 3 ноября, исполняется 61 год с момента сноса еще одного монумента с этой площади – памятника Сталину, пишет «Салiдарнасць».

Бронзовый Сталин был установлен на Октябрьской площади по случаю XX съезда Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии, проходившего в Минске с 21 по 23 сентября 1952 года.

Монумент открывали главные лица страны при огромном стечении народа.

Бронзовый генералиссимус был отлит по заранее подготовленной модели памятника, вылепленной из глины. Понимая, что глиняную фигуру столь большого размера невозможно будет перевезти, Сталина лепили прямо в «литейке» Автозавода.

Над памятником работали сразу четыре скульптора: Алексей Глебов следил за соблюдением пропорций и создавал туловище, Заир Азгур – лицо, Андрей Бембель — ноги, Сергей Селиханов — руки. Мелкие детали, вроде пуговиц, приваривались к отлитой фигуре.

За несколько дней до установки кто-то заметил, что на обуви вождя нет положенного ранта – и его вырубали вручную, сменяя друг друга, несколько автозаводских бригад.

В срок уложились, и памятник открыли, как и планировалось, к XX съезду партии.

Спустя некоторое время после развенчания культа личности Сталина из центра поступил приказ демонтировать монумент. Отметим, бронзовая фигура диктатора весила 40 тонн. Фундамент из особо прочного железобетона уходил на семь метров вглубь площади – в ноги были вставлены мощные рельсы.

Вечером 3 ноября 1961 года площадь оцепили по всему периметру, и человек двести зевак следили за происходящим из сквера перед Домом офицеров, жилого дома по ул. Энгельса и ближайших дворов. Среди них был и народный художник СССР, скульптор Заир Азгур. Он смотрел, как расправляются с его произведением, и беззвучно плакал, ранее писал interfax.by (который прекратил свое существование в 2022-м году в Беларуси, – прим.).

Памятник зацепили стальным тросом в руку толщиной и два танковых тягача принялись за дело. С первой попытки, хотя моторы ревели во всю мощь, монумент даже не покачнулся – танковые гусеницы бессильно царапали брусчатку, которой была вымощена площадь.

Вторая и третья попытки также успехов не принесли. Наконец, памятник вождю все-таки удалось раскачать и повалить. Постамент взорвали и вывезли по кускам, а образовавшуюся яму забетонировали.

По одной из версий, бронзового Сталина зарыли неподалеку от Минска, по другой – спрятали где-то в центре города.

Как вспоминала одна из читательниц Анастасия, еще вчера вечером люди ехали на общественном транспорте через Центральную площадь (ныне Октябрьская), где был гигантский Сталин, а утром проезжают – и нет его. И ни тебе слов сожаления, и ни тебе массовых волнений с просьбой вернуть памятник, который простоял девять лет, на место.

– Как будто и не было его, – подытоживала собеседница.

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