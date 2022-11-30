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Лукашисты убивают священника Богомольникова на Окрестина

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  • 30.11.2022, 9:08
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Лукашисты убивают священника Богомольникова на Окрестина
Владислав Богомольников

Состояние здоровья отца Владислава резко ухудшилось.

Бывший заместитель директора по научной работе Института языкознания имени Якуба Коласа «Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси» Сергей Гаранин, который в начале ноября, попав под облаву в академических структурах, провел 10 суток на Окрестина, написал полный возмущения и отчаяния пост в «Фейсбуке», в котором бьет тревогу относительно здоровья и судьбы своего бывшего сокамерника, отца Владислава Богомольникова, которого на днях отправили отбывать в нечеловеческих условиях уже седьмой подряд административный срок.

«Вчера моему бывшему сокамернику, отцу Владиславу Богомольникову, дали седьмой срок на Окрестина и, по моим подсчетам, сидит он уже 89-е сутки. Об этом я узнал сегодня днем.

Окрестина — это не тюрьма, а ЦИП. Поэтому условия там чрезвычайно жесткие, намного хуже всех других белорусских темниц и зон. Это вроде гауптвахт бывшей советской армии.

Но ведь на Окрестина долго и не сидят! Человек таких условий физически не выдерживает. Он умрет. Да, я знаю о «каруселях». Я также знаю, что они сидят много-много недель. И видел таких. Но три месяца…

К тому же состояние здоровья отца Владислава ухудшилось. Даже когда я освобождался и он пожал мне руку, то рука у него была немощная, пальцы тонкие, все косточки в них слышно… так это когда было!!! А теперь?! К тому же, он и голодовку держал…

Владислав человек мужественный, и держится он с достоинством и крепко. Поддерживает других. Сделать ему они ничего не могут. Также предъявить ему по факту ничего нельзя. Ну, отслужил он литию по роману Бондаренко — так что? Это пасторская обязанность…

Поэтому… они его убивают. Физически. Я сообразил это и написал. Я закричал от боли и ужаса! Так в другом месте убивают они не первый месяц Николая Статкевича

Так иногда делалось в средневековой Византии — уж вы мне поверьте, я знаю! Человека сажали в темницу, держали в невыносимых условиях (хотя немного кормили), потом неизлечимо больного выпускали, а через несколько дней он умирал. Так сказать, «сам». И государство здесь ни при чем…

Православного священника отца Владислава Богомольникова убивают на Окрестина. Я — свидетель! Слышите? — Свидетель!

Алло, православное священство! Следующими будете вы! Алло, Ваше Святейшество митрополит Вениамин! Этот грех будет и на вашей совести…

Легочные инфекции, которыми болеет сейчас Владислав, не излечиваются на раз-два. Я кашляю и через месяц после освобождения. Врач на Окрестина не осматривает пациентов, а разговаривает с ними через приоткрытую кормушку. На Окрестина нет больницы. Процесс может принять необратимый характер.

Об этом надо говорить, писать, кричать! Православного священника отца Владислава Богомольникова убивают на Окрестина!».

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