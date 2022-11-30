Эксперт: Смертью Макея Кремль запустил операцию по давлению на Лукашенко 8 30.11.2022, 11:25

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Владимир Макей

Фото: Anadolu

От диктатора ждут «соответствующих решений».

29 ноября в Минске состоялась «церемония прощания» с внезапно умершим в возрасте 64 лет министром иностранных дел Владимиром Макеем.

По мнению украинского военного аналитика Дмитрия Снегирева, внезапная смерть руководителя Министерства иностранных дел может свидетельствовать о попытке очередного давления на Лукашенко со стороны руководства Российской Федерации.

«Информация или предположение некоторых, что смерть министра МИД Беларуси может быть знаком Лукашенко уже свидетельствует о том, что Россией запущена инфомационно-психологическая операция российских спецслужб, имеющая целью давление на Лукашенко для принятия соответствующих решений», – отмечает Снегирев.

Под соответствующими решениями, по его словам, следует понимать непосредственное участие Республики Беларусь в вооруженной агрессии против Украины.

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