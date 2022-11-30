Чехи хотят сделать «подарок Путину» 15 30.11.2022, 12:32

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Посольство РФ в Праге предлагают оставить без света, газа и тепла.

Чешская благотворительная организация «Подарок Путину» опубликовала петицию с предложением отключить электроэнергию зданиям, которые принадлежат посольству Российской Федерации.

Активисты предлагают дать российскому посольству в Праге «попробовать их собственный супчик». В организации отметили, что дипломаты страны-агрессора должны почувствовать то, что ощущают мирные граждане, которые остаются без воды и электричества из-за обстрелов Россией критической инфраструктуры Украины.

Dáme ruské ambasádě v Praze ochutnat jejich vlastní polívčičku. Máme https://t.co/sOl6gWvHqX petici. Chceme aby dodavatelé energií a vody odpojili všechny budovy v Praze, které patří Ruské Federaci. Ať taky po tmě mrznou, stejně jako třeba lidé v Kyjevě. Za podpis a retweet díky. pic.twitter.com/5nWcjzIrfJ — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) November 29, 2022

«Мы хотим, чтобы поставщики электроэнергии и воды отключили все здания в Праге, принадлежащие Российской Федерации. Пусть они тоже замерзнут после наступления темноты, как, например, киевляне», — говорится в тексте петиции.

«Эта новая фаза войны имеет катастрофическое, и к тому же ежедневное, влияние на жизнь гражданского населения. Без света и воды остались не только квартиры, школы и детские сады, магазины и производственные предприятия, но и, например, больницы», – пишут авторы.

Проект «Подарок Путину» направлен на поддержку Украины, которая сопротивляется российскому вторжению с февраля. В рамках него чехи недавно собрали деньги на танк для украинской армии.

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