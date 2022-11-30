«Едим кусочек хлеба в сутки, БТРы собраны из палок» 2 30.11.2022, 13:21

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Российские оккупанты умоляют вернуть их из Украины.

Российские оккупанты давно не питают иллюзий по поводу того, что «украинцы встретят цветами». Однако то, с чем столкнулись военнослужащие армии РФ в нашей стране, многих из них подкосило. Сейчас они лихорадочно ищут пути «решения проблемы», чтобы с минимальными потерями вернуться домой – вот только удастся не всем. Причем этому непосредственно поспособствовали их же командиры, пишет «Обозреватель».

«У армии денег на это нет»

Позорное обеспечение военнослужащих «второй армии в мире» уже давно на слуху, но с каждым днем ситуация становится «ярче». И если кадровые военные привыкли к вечному беспределу, то для «мобиков» это стало полнейшей неожиданностью.

То, что при отправке в Украину большинству мобилизованных приходится покупать бронежилеты, берцы и другое снаряжение, тоже уже особо не удивляет: тратиться на «пушечное мясо», участь которого предрешена, Кремль не намерен. Поэтому солдаты из Волгограда, которым не дали банальные наколенники, вынуждены вырезать их из пластиковых бутылок, найденных на мусорке. Очень яркий пример.

То ли дело экс-куратор российского военно-промышленного комплекса Дмитрий Рогозин, который «воюет против НАТО» в экипировке за миллион рублей (более 600 тыс. грн).

С каждым днем армия РФ пробивает новое дно. Дело дошло уже до того, что мобилизованных заставили чинить танки и БТР… за свой счет. И это никакие не «выдумки врага», как пытаются убедить россиян их же пропагандисты – о конкретных фактах изданию «Сибирь. Реалии» рассказал военнослужащий из Забайкалья.

По его словам, он стал танкистом после объявления мобилизации, а срочную службу проходил водителем. Когда его призвали, то отправили на полигон «Красный Яр», где военные прожили полтора месяца до отправки на фронт.

За каждым из «специалистов» был закреплен твой танк.

«Когда мне мою машину показали, долго смеялся: у нас что танки, что БТРы — все советской сборки. Собранные из палок. Нужно было приводить их в порядок. А у армии денег на это нет. Покупали все на свои средства — инструменты, запчасти. Собирали как могли. Учились всему по книгам, даже через интернет пособия покупал», — рассказал он.

Издание также опубликовали чек на покупку учебного пособия военнослужащим армии страны-агрессора.

Кусок хлеба в день и танки за свой счет: российские оккупанты умоляют вернуть их из Украины

«Жестко голодали»

Большинство российских оккупантов жалуются и на голод, причем во время рассказа вспоминают блокаду Ленинграда (ныне – Петербург).

«Первые дни прям жестко голодали. У нас же денег не было, а на довольствие нас, как оказалось по приезду, не поставили. На нас попросту не рассчитывали. Доедали скудные запасы из дома, но большую часть времени голодали. Я даже мечтал: «Вот вернусь домой, буду хлеб буханками есть». Представляете, нам на день полагался кусочек хлеба, как в блокадном Ленинграде. Сегодня не голодаем, потому что выплаты получили», - рассказал мобилизованный из Забайкалья, который вместе с другими сослуживцами находится сейчас на временно оккупированной территории Херсонской области.

По его словам, так как он фактически находится в тылу, то еще есть возможность покупать продукты.

О том, что мобилизованным в прямом смысле приходится побираться, жалуются повсеместно. С такой ситуацией столкнулись и новоиспеченные оккупанты, которых забросили в Донецкую область.

Группа «Информационное сопротивление» проанализировала аудиоперехваты разговоров военнослужащих ВС РФ, в которых прослеживается общая тенденция: мобилизованные действительно оставлены на самообеспечение. Представить подобное в любой армии мира – немыслимо, однако факты налицо.

В разговоре с родственницей один из оккупантов пожаловался на жуткие бытовые условия, отметив, что до сих пор их не поставили на довольствие, привозят только воду, поэтому все продукты приходится покупать самим. А вся гуманитарная помощь из РФ просто разворовывается командирами, солдатам не достается ничего.

По словам собеседника «Обозревателя» в украинской разведке, все же интересно другое. Мобилизованные россияне, даже если и не стремились «служить», то не отказались отправляться в Украину, не попробовали избежать преступного «призыва». И, по их словам, оказались в настоящем аду. Теперь вопрос только в том, сколько они будут терпеть.

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