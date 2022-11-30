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Бойцы полка Калиновского ведут огонь по оккупантам из уникального гранатомета

  • 30.11.2022, 15:40
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Бойцы полка Калиновского ведут огонь по оккупантам из уникального гранатомета

Белорусские добровольцы провели модернизацию оружия для уничтожения врага в окопах и на открытой местности.

Бойцы полка имени Кастуся Калиновского показали уникальный подствольный гранатомет ГП-25 в действии.

«Наши воины сделали модернизацию подствольного гранатомета, который применялся в комплексе с автоматами Калашникова (АКМ ,АК-47, АК-12), и теперь он стал автономным.

Оружие предназначено для уничтожения живой силы врага, находящейся в окопах, траншеях и на открытой местности», — сообщает пресс-служба полка.

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