Зоологи рассказали, как совы ищут добычу под снегом 1 30.11.2022, 16:53

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Неясыти достигают успеха даже при толстом слое снежного покрова.

Ученые выяснили, что позволяет бородатым неясытям находить под снегом добычу. Об этом сообщает пресс-служба Калифорнийского университета в Риверсайде.

Бородатая неясыть — это крупный вид сов, обитающий в Северной Америке и Евразии. Его представители отличаются необычной для сов манерой охоты в зимний период: птица долгое время парит над предполагаемым районом нахождения добычи, после чего пикирует и достает жертву из-под снега когтями. Неясыти достигают успеха даже при толстом слое снежного покрова.

Зоолог Кристофер Кларк и его коллеги решили выяснить, как именно эти птицы находят мелкую цель под снегом. Оказалось, что решающую роль в этом играет дискообразная форма морды. Человек определяет направление звука благодаря искажениям, вносимым ушной раковиной в звук с определенной стороны, и морда сов играет ту же роль. Ее строение адаптировано для определения направления низкочастотных звуков, которые полевки издают, когда копают или жуют. Полевки — схожие с мышами дикие грызуны — это любимая добыча сов.

Авторы проверили влияние слоя снега на распространение звука, установив под ним динамики. С них проигрывали набор звуков, в том числе звуки копания и писк. Выяснилось, что сквозь него хорошо проходят только волны частотой 3 КГц и ниже — именно этим продиктована форма морды птиц. Кроме того, снег преломляет звук и может создавать «акустические миражи», иллюзию нахождения полевки в другом месте. Когда сова проходит прямо над источником звука, и сигнал проходит по кратчайшему расстоянию, она вычисляет истинное положение жертвы. Наконец, крылья бородатых неясытей покрыты особой «бахромой», которая глушит звук собственного полета и позволяет сосредоточиться на звуках, исходящих от полевок.

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