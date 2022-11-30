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Зоологи рассказали, как совы ищут добычу под снегом

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  • 30.11.2022, 16:53
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Зоологи рассказали, как совы ищут добычу под снегом

Неясыти достигают успеха даже при толстом слое снежного покрова.

Ученые выяснили, что позволяет бородатым неясытям находить под снегом добычу. Об этом сообщает пресс-служба Калифорнийского университета в Риверсайде.

Бородатая неясыть — это крупный вид сов, обитающий в Северной Америке и Евразии. Его представители отличаются необычной для сов манерой охоты в зимний период: птица долгое время парит над предполагаемым районом нахождения добычи, после чего пикирует и достает жертву из-под снега когтями. Неясыти достигают успеха даже при толстом слое снежного покрова.

Зоолог Кристофер Кларк и его коллеги решили выяснить, как именно эти птицы находят мелкую цель под снегом. Оказалось, что решающую роль в этом играет дискообразная форма морды. Человек определяет направление звука благодаря искажениям, вносимым ушной раковиной в звук с определенной стороны, и морда сов играет ту же роль. Ее строение адаптировано для определения направления низкочастотных звуков, которые полевки издают, когда копают или жуют. Полевки — схожие с мышами дикие грызуны — это любимая добыча сов.

Авторы проверили влияние слоя снега на распространение звука, установив под ним динамики. С них проигрывали набор звуков, в том числе звуки копания и писк. Выяснилось, что сквозь него хорошо проходят только волны частотой 3 КГц и ниже — именно этим продиктована форма морды птиц. Кроме того, снег преломляет звук и может создавать «акустические миражи», иллюзию нахождения полевки в другом месте. Когда сова проходит прямо над источником звука, и сигнал проходит по кратчайшему расстоянию, она вычисляет истинное положение жертвы. Наконец, крылья бородатых неясытей покрыты особой «бахромой», которая глушит звук собственного полета и позволяет сосредоточиться на звуках, исходящих от полевок.

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