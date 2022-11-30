ВСУ ликвидировали российского командира мотострелкового взвода Турабова 6 30.11.2022, 18:35

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Рауф Турабов

Оккупант приехал воевать в Украину из Новосибирской области.

Младший лейтенант, командир мотострелкового взвода из Чистоозерного района Новосибирской области Рауф Турабов ликвидирован в Украине.

Как сообщает Charter97.org, cообщение о гибели Турабова появилось в группе местной газеты «Кулундинская новь» в соцсети «ВКонтакте».

Смерть россиянина подтвердили в администрации района.

Сообщается, что 41-летний новосибирец ушел на войну добровольцем.

Оккупант погиб 12 ноября, его похоронили в Чистоозерном районе.

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