ВСУ ликвидировали российского командира мотострелкового взвода Турабова

ВСУ ликвидировали российского командира мотострелкового взвода Турабова6
- 30.11.2022, 18:35
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Оккупант приехал воевать в Украину из Новосибирской области.
Младший лейтенант, командир мотострелкового взвода из Чистоозерного района Новосибирской области Рауф Турабов ликвидирован в Украине.
Как сообщает Charter97.org, cообщение о гибели Турабова появилось в группе местной газеты «Кулундинская новь» в соцсети «ВКонтакте».
Смерть россиянина подтвердили в администрации района.
Сообщается, что 41-летний новосибирец ушел на войну добровольцем.
Оккупант погиб 12 ноября, его похоронили в Чистоозерном районе.