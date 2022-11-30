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ВСУ ликвидировали 19-летнего танкиста из Ростовской области

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  • 30.11.2022, 19:48
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ВСУ ликвидировали 19-летнего танкиста из Ростовской области

Личность оккупанта подтверждали под ДНК.

В городе Донецке Ростовской области простились с 19-летним танкистом, погибшим в Украине. 19-летнего Андрея Зинкова похоронили 25 ноября на кладбище на Чугунке.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на местные СМИ.

О гибели оккупанта говорили еще в начале октября. Тогда родственников солдата просили сдать ДНК для подтверждения личности погибшего. О положительных результатах стало известно лишь месяц спустя.

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