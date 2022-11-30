Хренин: Полк Калиновского может быть использован с целью силового захвата власти в Беларуси 45 30.11.2022, 20:10

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Виктор Хренин

Глава Минобороны Беларуси поделился своим «анализом хода спецоперации в Украине».

Министр обороны Виктор Хренин в интервью пропагандистке «СБ» Людмиле Гладкой вновь обвинил страны Запада в «усиленной милитаризации границ» с Беларусью.

Глава оборонного ведомства заявил, что обстановка вокруг Беларуси остается непростой. По его данным, в Восточно-Европейском регионе «под псевдолозунгом защиты от угрозы с Востока» сосредоточена крупная группировка НАТО.

— Уже сейчас в Европе постоянно находятся более 60 тысяч военнослужащих США, а также около 36 тысяч в рамках проводимых операций в Восточной Европе, из которых более 22 тысяч сконцентрированы в Польше и странах Балтии. Помимо сухопутной группировки, в еврозоне создана авиационная, которая уже сейчас насчитывает свыше 2200 боевых самолетов (в том числе в сопредельных странах около 140), — заявил Хренин.

По словам министра, Запад укрепил границы не для защиты от России, которая десятый месяц ведет войну в Украине, а «отрабатывает вопросы наступательного характера». Хренин уверен: «Беларусь с Россией уже напрямую рассматриваются в качестве противника».

— Ведется разведка. Отмечается высокая интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников, в том числе у границ Беларуси, с задействованием всего имеющегося арсенала — от стратегических разведчиков до самолетов тактической авиации и беспилотных летательных аппаратов. Интенсивность ведения разведки против нашей республики возросла с 30 самолето-вылетов в неделю в 2021 году до 65−70 — в 2022-м. Если обобщить эти факты, рассматривая комплекс мероприятий США и НАТО военного характера по сдерживанию так называемой угрозы с Востока, то можно констатировать: идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении. Мы это видим и делаем соответствующие выводы. «Цветная революция» в Беларуси не удалась, но вопрос с повестки не снят, и лицемерная борьба против нас и России продолжается, — заявил Хренин.

Глава Минобороны также заявил, что его «анализ хода спецоперации в Украине» показал прямую заинтересованность стран Запада в конфликте, чтобы ослабить Россию. По его убеждению это «подтверждается беспрецедентной поддержкой США и коллективным Западом Украины практически во всех сферах».

— Кроме того, Запад ведет в Украине подготовку националистических воинских формирований типа батальона Калиновского, полка «Погоня», которые получают там опыт реальных боевых действий и могут быть использованы против нашей страны с целью силового захвата власти в Беларуси, — сказал Хренин.

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