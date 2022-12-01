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В Россонах белорус ударил милиционера и натравил на него мастифа

  • 1.12.2022, 10:16
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В Россонах белорус ударил милиционера и натравил на него мастифа

Инцидент произошел на подходе к местному РОВД.

Пьяный мужчина напал на милиционеров в Россонах, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канал силовиков.

Инцидент произошел вечером 10 ноября. Сообщается, что нетрезвый сварщик гулял с мастифом. Когда они проходили мимо ресторана, собака дернулась, поэтому мужчина упал. Посетители ресторана это заметили и бурно отреагировали. Поднявшись, мужчина пошел в ресторан «на разборки», но там просто вызвали милицию.

«Сотрудники погрузили сварщика с мастиффом в машину и повезли в РОВД для разбирательства. Уже на подходе к зданию нетрезвый мужчина ударил одного из милиционеров в бедро и пытался натравить собаку», — сообщается в телеграм-канале.

За «насилие» в отношении сотрудника милиции на мужчину завели уголовное дело.

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