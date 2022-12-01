ВСУ ликвидировали оккупанта-физрука, возомнившего себя «оренбургским казаком» 5 1.12.2022, 11:50

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Захватчик также успел побывать дружинником и воспитателем в социально-реабилитационном центре «Теремок».

На войне в Украине был ликвидирован российский оккупант Вячеслав Гурьянов. Он работал физруком и воспитателем реабилитационного центра для детей, но решил «добровольно» пойти убивать украинцев.

Об этом сообщил в Facebook журналист-расследователь Ираклий Комахидзе. 46-летний захватчик был родом из Оренбургской области.

Гурьянов 8 лет работал в родной школе учителем физкультуры, а после трудился воспитателем в социально-реабилитационном центре «Теремок» для несовершеннолетних.

Он также был дружинником. Как написали в некрологе, «когда был объявлен призыв «добровольцев» для участия в «спецоперации» в Украине, Гурьянов пошел защищать своих и чужих детей, родителей и односельчан от «б*ндеровцев и фашистов» в составе Первого отдела Оренбургского казачьего войска».

Оккупант был успешно ликвидирован 15 ноября.

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