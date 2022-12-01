Ученые расшифровали значение мозаики 3-го века до нашей эры 1.12.2022, 11:57

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Древнегреческую мозаику обнаружили в Турции.

Великолепная древнегреческая мозаика, обнаруженная в Хатае, Турция, продолжает удивлять археологов и историков, пытающихся выяснить точное значение ее изображений и надписей.

Напольная мозаика, найденная в провинции Хатай, расположенной на турецко-сирийской границе, разделена на три части, два изображения в почти идеальном состоянии. Третий раздел в основном разрушен, но его значение тем не менее расшифровано археологами и историками. Об этом пишет Greekreporter (перевод — lenta.ua).

Считается, что мозаика, которая, вероятно, относится к III веку до нашей эры, служила тщательно продуманным центральным элементом пола, расположенного в столовой дома богатого человека.

На первом слева, наиболее обсуждаемом экспертами изображении изображен скелет, лежащий рядом с кувшином вина и буханкой хлеба. Над ним древнегреческий текст гласит: «Будь весел, наслаждайся жизнью» («ΕΥΦPΟΣΥΝΟΣ»).

В средней сцене есть солнечные часы и бегущий человек, который потерял один ботинок, потому что спешит. Позади него лысый пожилой мужчина, который либо его слуга, либо его раб. Солнечные часы показывают время между 21:00 и 22:00. Надпись на одной стороне гласит, что человек бежит ловить обед, потому что у него почти нет времени («ΤPΡΕΧΕΔΙΠΝΟΣ-ΑΚΑΙPΡΟΣ»).

Все, что осталось от третьей мозаичной сцены, — это голова и руки слуги, несущего пламя. По мнению специалистов, это подогрев воды для хозяйской ванны перед ужином. Ванна и ужин были двумя наиболее важными частями повседневной жизни в греческие и римские времена.

Однако некоторые другие историки и археологи высказывают иное мнение о значении изображения скелета.

Если читать последовательность трех картинок справа налево, то человек, который торопится есть и пить (имеется в виду, что он придает большое значение еде и вину ), скорее всего, спешит к более ранней смерти. скелет.

Регион Хатай известен своими многочисленными открытиями мозаики греческой и римской эпохи.

По мнению археологов, именно эта мозаика, скорее всего, относится к третьему веку до нашей эры и является артефактом из древнегреческого и римского города Антиохия , основанного в конце четвертого века до нашей эры.

Антиохию основал Селевк I Никатор, один из полководцев Александра Македонского. Географическое положение города также имело большое значение для торговли пряностями. Он также служил остановкой на знаменитом Шелковом пути и Королевской дороге.

Город Антиохия так долго процветал благодаря своей большой военной мощи, в конечном итоге соперничая с Александрией как главный город Ближнего Востока. Город служил столицей империи Селевкидов до 63 г. до н.э., когда римляне взяли под свой контроль этот район.

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