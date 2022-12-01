Ученые обнаружили простой трюк, который делает еду более вкусной 1.12.2022, 14:56

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В новом исследовании приняли участие около полусотни добровольцев.

У всех нас есть вкусовые предпочтения — какие-то продукты мы едим с удовольствием, другие — предпочитаем избегать любыми способами. Но, похоже, ученые обнаружили ловкий трюк, который позволит значительно улучшить вкусовые впечатления, не использовав ни одного дополнительного ингредиента, пишет Science Alert (перевод - «Фокус»).

В новом исследовании группы ученых из Портсмунтского университета, Великобритания, приняли участие около полусотни добровольцев. Изначально реципиентов разделили на две группы, использовав для этого специальный опросник, определяющих привередливость в еде.

Отметим, что не существует эффективного способа определить привередливого едока, однако ученые предположили, что к этой группе могут относиться люди с ограниченной диетой, с сильной неприязнью к какому-либо продукту, требующие особого приготовления пищи, испытывающих проблемы с употреблением новых продуктов, а также те, кто демонстрирует комбинацию всех этих признаков.

После этого реципиентам подавали еду в тарелках трех разных цветов — синих, красных и белых. Исследователи заметили любопытную закономерность: для группы непривередливых едоков ничего не изменилось, однако группа придирчивых участников эксперимента сообщала об изменениях вкусовых ощущений.

По словам соавтора исследования психолога Лоренцо Стаффорда, этот трюк может быть полезным для тех, кто пытается включить ненавистные продукты в рацион. В ходе исследования всем участникам раздали порции картофельных чипсов со вкусом соли и уксуса и попросили оценить их по желательности, солености и интенсивности вкуса. Ученые обнаружили, что цвет посуды не имеет никакого влияния на интенсивность вкуса, однако меняется в двух других категориях для привередливых едоков. Например, закуска в красных и синих мисках казалась более соленой, чем в белых, а чипсы из красной миски воспринимались, как менее желаемые из всех.

Отметим, что более ранние исследования показали, что придирчивые едоки способны настолько ограничивать свой рацион, что он буквально будет включать в себя не более двух десятков продуктов. Стаффорд считает, что их открытие может помочь придирчивым едокам значительно расширить свой рацион, а значит и поправить здоровье.

Кроме того, данный метод могут использовать родители, которые безуспешно пытаются приучить свое чадо к овощам.

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