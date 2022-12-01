«У ВСУ хорошие возможности, чтобы превратить Павловку в кошмар для российских оккупантов» 1 1.12.2022, 15:06

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Украинский военкор рассказал о том, что происходит на фронте под Бахмутом.

Российские военные почти каждый день докладывают о продвижении войск под Бахмутом и анонсируют скорое окружение города в кольцо. Аналитики американского Института изучения войны, однако, уверены, что российским военным на Донбассе не удастся ни окружить, ни захватить Бахмут, который находится под контролем Киева. Однако ожидать резкого прорыва украинской армии на этом участке тоже не приходится, считает украинский журналист Юрий Бутусов.

Такой вывод он делает, анализируя количество российских мобилизованных военных, переброшенных в этот район. По мнению Бутусова, война на Донбассе сейчас превращается в медленное, но уверенное позиционное наступление со стороны ВСУ.

– Проблемы очень серьезные. Не надо недооценивать врага, он очень серьезно начал продвигаться с юга Бахмута. Нашу линию обороны там противнику удалось продавить, и они продолжают наступательные действия.

Основная проблема [ВСУ] – это организация и управление. На бахмутском направлении произошла ротация, и следует отметить, что не все изменения становятся эффективными. У нас есть серьезная проблема усталости личного состава, потеря кадровых командиров в звене «взвод – рота». Во-вторых, враг сменил тактику, то есть противник концентрирует большое количество пехоты на узких направлениях – «вагнеровцев», и они начинают атаковать каждый день, несмотря на потери.

Но у нас есть силы. Враг несет большие потери. У нас есть все возможности и достаточно выгодные позиции для того, чтобы противника не только остановить, но и восстановить положение.

Павловка находится в низине между двух высот: одна – украинская, другая контролируется российскими оккупантами. У противника была возможность зайти туда. Они сосредоточили там большие силы – две бригады морской пехоты. И после упорных боев смогли захватить село, применив значительные силы: огневые средства, артиллерию.

В этом случае нельзя считать, что это критическая для нас ситуация. Поскольку Павловка находится в низине и хорошо просматриваются подходы из Угледара, который как раз на высотах расположен. Конечно, для нас там достаточно удобные возможности, чтобы не наносить врагу огневого поражения и наоборот, превратить эту Павловку в кошмар для российских оккупантов.

У нас нет таких возможностей, чтобы сейчас отступать. Позиции у нас удобные, возможности для обороны, тактическое положение у нас выгодное. И здесь придется бороться. Враг, конечно, будет продолжать штурмовать, для них это имеет важное значение.

Я не считаю, что обстановка на фронте позволяет говорить о какой-либо стабилизации. Война будет вестись не в форме таких стремительных прорывов, а в форме позиционного наступления. Вот как это и происходит сейчас на фронте. Павловка и Бахмут – это позиционное наступление. Это будет вот такая позиционная война, и никакая погода ее не остановит. Единственное, что ограничивает действия ВСУ, – это количество боеприпасов, наличие разведывательной информации о противнике. А такие активные действия тактического характера будут продолжаться.

О том, как жители Бахмута эвакуируются из города под постоянными обстрелами российских военных, говорится в репортаже Юлии Горичевой:

В Бахмуте дома разрушены, окна выбиты, повсюду разбросаны личные вещи жителей, которые после прилетов снарядов вынесло во двор. Что в таких условиях могут жить люди, представить сложно, но украинские военные видят мирных жителей каждый день.

Каждый день волонтеры вместе с полицией занимаются эвакуацией мирного населения из Бахмута и других городов и сел Донбасса, которые сейчас находятся под постоянными обстрелами. До сих пор людей приходится уговаривать. Вот что обычно отвечают те, кто уезжать не хочет:

«Ну страшно не страшно, а жить-то надо», – говорит местная жительница.

Дорога, по которой жителей вывозят из опасных регионов, также обстреливается. «Самое сложное – эвакуировать лежачих больных», – признается водитель микроавтобуса Георгий.

Сначала их переносят в одеялах, кладут просто на пол, в багажное отделение микроавтобуса, затем везут на поезд. Машины подъезжают прямо прямо к вагонам.

Донбасс – самая горячая точка боевых действий на территории Украины, об этом говорят и в украинском, и в российском военном командовании. Военные обозреватели публикуют видео тяжелых боев, работы артиллерии, танков, минометов. Бойцы ВСУ говорят, российская армия пытается взять под контроль город Бахмут. Но пока безуспешно.

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