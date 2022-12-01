Белорус поймал волчицу и попытался продать
- 1.12.2022, 15:22
Под видом покупателей к нему приехали инспекторы охраны природы.
Житель Сталинского района поймал волчицу с помощью капкана и попытался ее продать.
Прокуратура предъявила в суд иск о возмещении причиненного государству ущерба, так как животное пришлось усыпить.
Сообщается, что мужчина отловил животное в январе 2022 года без надлежащего разрешения для дальнейшего содержания в неволе.
Житель Сталинского района попытался продать волчицу в одной из групп в Viber, однако под видом покупателей к нему приехали инспекторы охраны природы.
Волчицу хотели передать в один из национальных парков, но ветеринарам пришлось ее усыпить, так как у нее началось заражение крови.
Причиненный окружающей среде ущерб был оценен в 2,2 тысячи рублей.