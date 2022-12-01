Белорус поймал волчицу и попытался продать 1.12.2022, 15:22

Под видом покупателей к нему приехали инспекторы охраны природы.

Житель Сталинского района поймал волчицу с помощью капкана и попытался ее продать.

Прокуратура предъявила в суд иск о возмещении причиненного государству ущерба, так как животное пришлось усыпить.

Сообщается, что мужчина отловил животное в январе 2022 года без надлежащего разрешения для дальнейшего содержания в неволе.

Житель Сталинского района попытался продать волчицу в одной из групп в Viber, однако под видом покупателей к нему приехали инспекторы охраны природы.

Волчицу хотели передать в один из национальных парков, но ветеринарам пришлось ее усыпить, так как у нее началось заражение крови.

Причиненный окружающей среде ущерб был оценен в 2,2 тысячи рублей.

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