Глава СНБО Украины: Россия должна прекратить свое существование 8 1.12.2022, 15:50

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С варварами не садятся за стол переговоров.

Глава СНБО Украины Алексей Данилов отметился жестким заявлением о будущем России. Украинский политик на Киевском форуме безопасности заявил, что РФ должна прекратить свое существование.

«Их просто нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать как страна в тех пределах, в которых они существуют. Сегодня Россия — одна из немногих стран, которые имеют колонии на своей территории, уничтожившей огромное количество народов, их язык, культуру, традиции. Они просто варвары. И когда говорят, что с этими варварами нужно садиться за один стол и о чем-то говорить, я считаю это недостойно нашего народа», — сказал Данилов.

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