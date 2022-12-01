До -7°С ожидается в Беларуси 2 декабря 1.12.2022, 19:19

Без существенных осадков.

Гололедица и до 7 градусов мороза ожидается в Беларуси 2 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью понизится до 7-12 градусов. При прояснениях будет до минус 16 градусов, а по юго-западу — до минус 3-6 градусов. Днем столбик термометра опустится до 1-7 градусов мороза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».