Рогозин собрался брать Киев 31 1.12.2022, 19:40

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Дмитрий Рогозин

Российский госдеятель завил, что будет «брать» столицу Украины, как Вену, Берлин, Будапешт.

Российский политик и госдеятель, экс-гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что военные подразделения России должны взять под контроль Киев.

В беседе с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым Рогозин отметил, что россиянам необходимо взять Киев, при этом задействовав более жесткую силу, в отличие от опыта оккупации Луганской и Донецкой областей.

По его словам, на данном этапе спецоперации в РФ, в особенности в Донбассе, не собираются жалеть противника, считать уничтожение украинских призывников «денацификацией», так как это всего лишь бой.

Рогозин добавил, что если не дойти до Киева, то конфликт не закончится. По его мнению, нельзя этот вопрос оставлять для потомков, так как на границах Российской Федерации все это время Запад будет развивать масштабный «накаченный ненавистью и оружием потенциал», что будет весомой угрозой для российского государства.

«Я убежден, что мы Киев будем брать, не освобождать. Мы освобождаем Донбасс. Все остальное мы будем брать так же, как мы брали Вену, Берлин, Будапешт… Поэтому, либо мы, либо они. Я буду брать Киев», – подчеркнул Рогозин.

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