Андрей Цаплиенко: Для Лукашенко война закончится плохо

Андрей Цаплиенко: Для Лукашенко война закончится плохо4
- 1.12.2022, 21:14
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Узурпатор — загнанное в политический тупик существо.
Россияне не смогут выиграть войну на поле боя, а белорусскую армию Вооруженные силы Украины очень быстро разберут на запчасти, считает военный журналист Андрей Цаплиенко.
Именно поэтому белорусский узурпатор Александр Лукашенко — загнанное в политический тупик существо, считает он, ведь война для марионетки точно закончится плохо, а победа будет означать крах его режима.
Об этом Цаплиенко рассказал в интервью «Радио НВ».