Андрей Цаплиенко: Для Лукашенко война закончится плохо 4 1.12.2022, 21:14

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Андрей Цаплиенко

Узурпатор — загнанное в политический тупик существо.

Россияне не смогут выиграть войну на поле боя, а белорусскую армию Вооруженные силы Украины очень быстро разберут на запчасти, считает военный журналист Андрей Цаплиенко.

Именно поэтому белорусский узурпатор Александр Лукашенко — загнанное в политический тупик существо, считает он, ведь война для марионетки точно закончится плохо, а победа будет означать крах его режима.

Об этом Цаплиенко рассказал в интервью «Радио НВ».

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