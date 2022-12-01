закрыть
1 декабря 2022, четверг, 22:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Андрей Цаплиенко: Для Лукашенко война закончится плохо

4
  • 1.12.2022, 21:14
  • 5,886
Андрей Цаплиенко: Для Лукашенко война закончится плохо
Андрей Цаплиенко

Узурпатор — загнанное в политический тупик существо.

Россияне не смогут выиграть войну на поле боя, а белорусскую армию Вооруженные силы Украины очень быстро разберут на запчасти, считает военный журналист Андрей Цаплиенко.

Именно поэтому белорусский узурпатор Александр Лукашенко — загнанное в политический тупик существо, считает он, ведь война для марионетки точно закончится плохо, а победа будет означать крах его режима.

Об этом Цаплиенко рассказал в интервью «Радио НВ».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звонок на фронт из преисподней
Звонок на фронт из преисподней Владимир Халип
Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников
Столько странных совпадений в смерти Макея
Столько странных совпадений в смерти Макея Леонид Невзлин
Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип