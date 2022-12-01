По всей Украине была объявлена тревога из-за взлета истребителей МиГ-31 в Беларуси 1 1.12.2022, 21:35

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Истребители впоследствии «куда-то улетели».

Сегодня, 1 декабря, воздушная тревога по всей Украине была объявлена из-за взлета истребителей МиГ-31 в Беларуси, которые впоследствии «куда-то улетели». Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

По предварительной информации, как сказал Игнат, тревоги были из-за МиГ-31, которые поднялись в небо в Беларуси и «куда-то полетели».

Он подчеркнул, что для Украины не имеет особого значения перемещение авиации с территории Беларуси, так как ракеты «Кинжал», которые несет МиГ-31, могут лететь и не с территории Беларуси, а «откуда угодно».

«То, что они находились в Беларуси, для нас особого стратегического значения не имеет. Возможно, это был больше знак для стран Запада рядом с Беларусью – Польши, стран Балтии. Нахождение МиГ-31 в этом регионе – возможно, это такое давление на страны Запада», – предположил Игнат.

Он также сообщил, что россияне увеличили активность тактической авиации в последние несколько дней. Сегодня наблюдалась активность до 30 российских самолетов на временно оккупированной территории Украины, в акватории Черного моря и в РФ.

«Это тактическая авиация – не стратегическая. Эти самолеты были направлены, очевидно, на поддержку сухопутных войск РФ, а также, возможно, для нанесения ударов управляемыми ракетами», – объяснил спикер Воздушных сил.

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