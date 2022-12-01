В Беларуси ожидается активизация военных

В Беларуси ожидается активизация военных5
- 1.12.2022, 22:49
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Об этом сообщает ГУР МО Украины.
В Беларуси ожидается активизация боевой подготовки в связи с началом в армии страны нового учебного года.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ведомства.
«В Беларуси ожидаем активизацию боевой подготовки, потому что с 1 декабря в ВС этой страны начинается новый учебный год. Войска будут выходить на полигоны, будут отрабатывать разные вопросы боевого согласования, проверки родов и войск. Так что ожидаем на белорусской территории активных мероприятий, прежде всего по оперативной и боевой подготовке», — отметил Скибицкий.
Он также подчеркнул, что на территории Беларуси не фиксируется создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале.
«На перспективу сохраняется угроза применения группировки союзного государства Белоруссия-Россия. Однако для этого недостаточно вооружения. Сейчас Россия активно снимает вооружение и военную технику по хранению со складов, с арсеналов, с центров обеспечения мобилизационного развертывания для того, чтобы восполнить потери и укомплектовать созданные по мобилизации соединения и части», - добавил он.