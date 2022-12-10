США ввели санкции против главы ЦИК РФ Памфиловой 10.12.2022, 4:52

Элла Памфилова

За нарушение прав человека.

США ввели санкции против россиян за целенаправленное и многократное нарушение прав человека.

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов США.

«В течение нескольких месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину российские силы начали внедрять процесс, известный как «фильтрация», в ходе которого гражданские лица Украины подвергаются допросам и обыскам, а также к передаче личных данных, номинально для того, чтобы установить какие-либо связи с вооруженными силами или правительством Украины», - говорится в заявлении министерства.

Соединенные Штаты 9 декабря наложили санкции на четырех человек, которые принимали непосредственное участие в операциях по фильтрации в России.

Сотрудники администрации президента РФ Олег Нестеров и Евгений Ким принимали непосредственное участие в планировании и реализации фильтровальных пунктов на оккупированной Россией территории Украины.

Например, Нестеров и Ким курировали фильтрацию чиновников городской администрации и других гражданских лиц из Мариуполя, в том числе через центр фильтрации в Мангуше. Нестеров также помогал координировать фиктивный «референдум о присоединении», проведенный в Запорожской области Украины в конце сентября 2022 года.

Госдепартамент также наложил санкции на Очура-Суге Теримовича Монгуша и Людмилу Зайцеву, которые, как сообщается, были причастны к нарушениям прав человека в отношении гражданских лиц в Украине. По имеющимся данным, Монгуш применял пытки, а Зайцева занималась похищением и насильственным переселением детей из Украины.

США также наложили санкции на ЦИК РФ вместе с ее 15 членами. В сентябре 2022 года ЦИК России помогала контролировать и отслеживать фиктивные референдумы, проведенные на временно оккупированных территориях Украины.

Под санкции попали 15 членов ЦИК России:

Председатель Элла Памфилова

Заместитель председателя Николай Булаев

Секретарь Наталья Бударина

Павел Андреев

Игорь Борисов

Борис Эбзеев

Эльмира Хаймурзина

Евгений Колюшин

Александр Курдюмов

Николай Левичев

Антон Лопатин

Людмила Маркина

Константин Мазуревский

Евгений Шевченко

Андрей Шутов.

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