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Украинская армия вплотную подошла к Кременной

  • 10.12.2022, 8:47
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Украинская армия вплотную подошла к Кременной

ВСУ находятся уже в нескольких километрах от города.

Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что украинские воины подошли вплотную к Кременной - сейчас они в нескольких километрах от города.

«Наши войска в нескольких километрах от Кременной. Надеюсь, до Нового года еще будут новости о деоккупации населенных пунктов региона», - заявил Гайдай в эфире телемарафона.

По его убеждению, деокупация Луганской области будет очень сложной, ведь русские хорошо подготовились к обороне. По данным Гайдая, «свои последние подготовленные подразделения россияне разместили возле Сватово и Кременной».

Впрочем, Гайдай убежден, что зимняя погода будет способствовать быстрому движению техники на фронте. А взрывы и диверсии в тылу врага обеспечат партизаны.

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