Путина подняли на смех после заявления о том, кому «можно верить»1
- 10.12.2022, 9:10
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Глава РФ призвал не доверять сведениям своего Минобороны.
Президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки в Бишкеке, подчеркнул, что его «бойцам» с передовой, которые жалуются на плохие условия, доверять нельзя, а ему можно.
Представительница СМИ дрожащим голосом задала Путину довольно неудобный вопрос, касающийся обеспечения мобилизованных.
Она подчеркнула, что ранее сам президент РФ и Минобороны утверждали, что «никаких проблем нет» с экипировкой военных. Тем не менее, подчеркнула она, поток сообщений от «мобиков» с передовой не прекращается: не хватает обмундирования, лекарств и многого другого.
«Кому верить, отчетам Минобороны или бойцам из передовой?» – спросила она.
«Верить никому нельзя. Только мне», – цинично ответил Путин, и тут же в зале послышался смех.
Таким образом диктатор выставил в неприглядном свете как собственное оборонное ведомство, так и российских военных, оккупировавших часть Украины.