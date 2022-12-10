Путина подняли на смех после заявления о том, кому «можно верить» 1 10.12.2022, 9:10

5,514

Глава РФ призвал не доверять сведениям своего Минобороны.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки в Бишкеке, подчеркнул, что его «бойцам» с передовой, которые жалуются на плохие условия, доверять нельзя, а ему можно.

Представительница СМИ дрожащим голосом задала Путину довольно неудобный вопрос, касающийся обеспечения мобилизованных.

Она подчеркнула, что ранее сам президент РФ и Минобороны утверждали, что «никаких проблем нет» с экипировкой военных. Тем не менее, подчеркнула она, поток сообщений от «мобиков» с передовой не прекращается: не хватает обмундирования, лекарств и многого другого.

«Кому верить, отчетам Минобороны или бойцам из передовой?» – спросила она.

«Верить никому нельзя. Только мне», – цинично ответил Путин, и тут же в зале послышался смех.

Таким образом диктатор выставил в неприглядном свете как собственное оборонное ведомство, так и российских военных, оккупировавших часть Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».