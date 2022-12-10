Стало известно, на каких условиях вышел на свободу директор «Острова чистоты» 2 10.12.2022, 10:17

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Обыски в офисах компании прошли 22 сентября.

Сеть дискаунтеров «Остров чистоты и вкуса» погасила все «финансовые претензии», которые возникли у проверяющих в конце сентября. Об этом сообщает Tochka.by.

Обыски в офисе группы компаний Romax в Минске, которая, среди прочего, владеет сетью дискаунтеров «Остров чистоты и вкуса» прошли 22 сентября. Сообщалось, что руководителя компании Виктора Ромука задержали.

По данным Tochka.by, сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля выявили в работе сети «незначительные нарушения в текущей оперативной деятельности должностных лиц ритейлера». Собственником группы компаний в полном объеме был уплачен штраф.

— В результате правоохранительными органами получены все ответы на их вопросы, собственником погашены все финансовые претензии, — рассказал изданию источник, знакомый с ходом дела.

Виктор Ромук сейчас на свободе. Он заверил, что в ближайшее время ассортимент товаров в сети будет восстановлен.

— Магазины, безусловно, продолжат свою работу, а для покупателей будут сохранены справедливые цены. С поставщиками ведутся обстоятельные переговоры по восстановлению отгрузок на прежнем уровне, — подчеркнул бизнесмен.

Напомним, про обыск в офисе «Острова чистоты» 22 сентября сообщила «Наша Ніва» со ссылкой на партнеров и поставщиков компании. Позже стало известно, что обыск прошел в офисе группы компаний Romax на улице Кульман в Минске. Эта компания в том числе владеет сетью дискаунтеров «Остров чистоты и вкуса». Сообщается, что сотрудников держали в офисе весь день, изъяли некоторую документацию и технику.

«Остров чистоты и вкуса» — один из двух крупнейших ритейлеров бытовой химии в Беларуси. Недавно сеть получила лицензии на продажу алкоголя и других товаров.

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