«Зарплаты падают – нате вам новый флаг на улице» 6 10.12.2022, 11:09

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Минчане возмущены лукашистскими символами и все чаще срывают их.

На улицах Минска лукашисты продолжают увеличиваться количество красно-зеленой символики.

«Салiдарнасць» поинтересовалась, как горожане относятся к этому?

– Мне больше всего бросилось в глаза, когда у торгового центра Dana Mall десятки флагов разных стран заменили на красно-зеленые. Сначала как-то даже расстроился, а потом думаю: очень же символично выглядит. Раньше наша страна хоть как-то пыталась сотрудничать с миром, иностранные флаги были кстати, а теперь по этим знаменам сразу видно, что страна погрузилась в репрессии и диктатуру, где все должно выглядеть, как говорят в армии, единообразно, – рассказал минчанин 37 лет.

Минчанка 34 лет отметила:

– Эти флаги, размещенные повсеместно, резали глаз только первое время. Потом привыкаешь и не замечаешь их, как не замечаешь фонарных столбов. Зачем их столько – не понимаю. Чем хуже ситуация в стране, тем больше флагов. Санкции, реальные зарплаты падают – нате вам новый флаг на улице. От этого что, больше власть любить будут? Смешно же.

Минчанин 42 лет поделился наблюдениями:

– Я не думаю, что после подавления мирных протестов 2020 года и всей той жести, что происходит в Беларуси сегодня, можно добиться большей «любви» к «государственным» символам. Флагов можно повестить сколько угодно, а что толку? Были с семьей на городском празднике к 1 сентября в Парке Челюскинцев, у концертной площадки я буквально только у пары подростков видел красно-зеленые флажки в руках. Несравненно большей популярностью пользовались синие флажки Минска. Добровольно «государственную» символику почти не используют.

Тем временем с ростом красно-зеленых флагов на улице растет и количество зафиксированных инцидентов с ними.

Вот недавнее сообщение минской прокуратуры:

«22 ноября подозреваемые, которым 18 и 19 лет, сорвали с фасада здания общежития КТУП «Минский Комаровский рынок» государственный флаг. Демонстративно махали им при дальнейшем движении по улице Беломорской. Увидев сотрудников органов внутренних дел, подозреваемые бросили полотнище флага на землю, чем надругались над ним».

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