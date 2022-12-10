Путин в одиночестве грызет ковер Станислав Речинский

10.12.2022, 11:30

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Фото: Getty Images

У его кумира среди соратников было интересное прозвище.

Путин, судя по последним высказываниям, Путин в юности пересмотрел «17 мгновений весны». Но его кумир не Штирлиц и не Мюллер, а Гитлер. Он видит схожесть ситуации РФ и постверсальской Германии. Он повторяет аннексию Австрии аннексией Крыма. И пытается повторить уничтожение Чехословакии уничтожением Украины.

Но... Британия не повторяет позора Чемберлена, Макрон как и Даладье пытается уговорить Украину отказаться от своих «Судет» – Донбасса. Орбан играет в Муссолини. Но коллективный Запад осознает, что «новый гитлер» опаснее предыдущего. Германию Гитлера Запад в 1938 году при желании мог бы раздавить. И расчленить. Но … народы слишком боялись войны после окончания Первой мировой. Слишком хотелось мира, любой ценой. Даже ценой уничтожения «второстепенной» Чехословакии.

Но сейчас пример «Мюнхена» вспомнили все. И перспектива оказалась жуткой. После Украины пришла бы очередь Латвии, Литвы, Польши... Мировая война была бы неизбежно. И «новому гитлеру» решили дать по зубам, всячески поддерживая и вооружая «новую чехословакию» - Украину. Конечно, хотелось бы не просто поддержки, а исполнения Будапештского меморандума буквально. Кстати, Чехословакию в 1938 должны были защитить от Германии по договорам Британия, Франция, СССР. Но … тогда договорами подтерлись. Сейчас иная ситуация. У Гитлера не было яо. В силу этого Западу приходится балансировать.

Однако, «тестирование» вооруженных сил РФ показало, что это отнюдь не «вторая армия» мира. Мало того, последние обстрелы российских аэродромов с ЯО показали, что и миф о великой ядерной триаде РФ – серьезно преувеличен. Было бы символичным и показательным уничтожение российской ядерной подлодки. Начав с «Курска» Путин был закончил какой-нибудь К-44 «Рязань». У нее, кстати, во время учений 2019 года возникла «нештатная ситуация» и одна из двух МБР не вышла из шахты. Что не удивительно при общей ситуации в РФ и при том, что «Рязани» уже 42 годика. Так что, лучше было бы потопить К-329 «Белгород». Вместе с «Лошариком».

У Гитлера среди соратников было интересное прозвище «Teppichfresser» – «Ковроед». И появилось оно как раз в тот домюнхенский период, когда ему не удалось взять испугом Чехословакию. Взбешенный фюрер считал это личным оскорблением, впадал в истерики, во время которых падал на пол и грыз край ковра. Нынешние постоянные слова путина о величии его ядерной триады, угрозы о превентивном ударе – это «ковроедство». Перед прессой он бравирует своей якобы мощью, а в одиночестве – грызет ковер. Потому что понимает, что медленного варианта «мюнхенского сговора» уже не получится. Что его будут бить и добивать со всех сторон. И что смертью путина дело не ограничится.

Нужен «второй Версаль», предусматривающий полное разоружение и деколонизацию угнетенных народов РФ. И потомки его точно не назовут «собирателем земель русских», назовут тупорылым полковником КГБ, который привел свою страну к гибели.

Станислав Речинский, «Фейсбук»

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