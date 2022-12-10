Во Франции нашли святилище, где приносили в жертву римских легионеров 10.12.2022, 14:29

Галлы возвели его в начале экспансии Рима на их земли.

Археологи раскопали рядом с деревней Сен-Жю-ан-Шоссе галло-римское культовое место, устройство которого проливает свет на религиозные практики до и после римского завоевания.

Святилище на севере Франции известно с конца XIX века, первые его раскопки провели в конце прошлого века. На сегодня специалисты французского Национального института охранных археологических исследований (Inrap) исследовали два с половиной гектара этой местности, но, по их мнению, до конца работ еще далеко. Тем не менее они подвели предварительные итоги, которые обсудят на предстоящей конференции.

Место для ритуалов расположено на возвышенности, что обеспечивает отличный обзор местности. Весь периметр еще не раскопан, но уже ясно, что его опоясывал ров глубиной не менее полутора метров и шириной не менее трех.

Святилище датировано II-I веками до нашей эры. То есть это железный век галлов и начало римской экспансии в их земли. На территории Франции археологи уже нашли значительное число святилищ, относящихся к галло-римскому периоду. Почти во всех из них хорошо виден постепенный переход от галльской ритуальной деятельности к римской. Здесь дело обстоит иначе.

Ров по периметру, о котором сказано выше, был заполнен останками животных — свиней, лошадей, овец, коз, коров. Очевидно, это жертвенные животные, но между ними есть большая разница. Скелетные останки лошадей помещались в ров после того, как их тела начинали разлагаться. А вот черепа других видов сначала долгое время подвергались воздействию стихий, то есть оставались на поверхности до полного исчезновения мягких тканей.

Сотрудники Inrap предлагают такое объяснение. Свиней, коров, коз и овец галлы сначала готовили на огне, мясо съедали на ритуальном пиру, а кости затем оставляли в священных местах на поверхности земли, где на них воздействовали солнце, ветер и осадки. На территории святилища раскопали несколько очагов, вокруг которых есть ровные площадки, подходящие для пиршества. Химический анализ показал, что там пили много вина, а на очагах жарили мясо.

А вот лошадей никто не готовил и не ел — их забирали с поля боя. Дело в том, что не только кости животных скидывали в ров хозяева святилища. В одной из его частей археологи нашли множество образцов доспехов.

Это детали как минимум восьми щитов, один римский шлем особой формы, закрывающий уши (на сегодня таких известно всего десять) и просто беспрецедентное количество пластинчатых доспехов из клепаного листового железа — 66 элементов, включая сегментированную кирасу, наручи и плечевую защиту.

Доспехи находятся в таком состоянии, в которое они не могли прийти в бою. Скорее всего, их собрали после победы и раздробили на части в процессе какого-то ритуала. Потом эти детали разбросали по разным частям рва. Судя по распределению предметов, археологи полагают, что элементы, которые в обиходе использовались бы вместе, намеренно отделили друг от друга.

Все это — полуразложившиеся лошади, разорванные доспехи — звенья одной цепи. На территории святилища обнаружили человеческие захоронения двух типов. Первый довольно типичен для галлов того периода: умерших помещали в более-менее круглые ямы, прислонив к стене и сложив определенным образом руки и ноги. У одного скелета отсутствует череп, но археологи считают, что это результат поздней распашки, так как нижняя челюсть осталась на месте. Все скелеты принадлежали мужчинам разного возраста.

А вот второй тип захоронения ранее пока не встречался. В нескольких ямах и канавах исследователи нашли 899 костных останков, перемешанных между собой, и один относительно целый скелет — правда, без головы. Ученые определили, что перемешанные кости — это останки 15 взрослых мужчин.

На костях из этого захоронения археологи обнаружили множество порезов, проломов, следов от ударов как клинком, так и чем-то тупым. У людей из этой группы были отрублены части конечностей. Некоторые повреждения — прижизненные, другие нанесены после смерти. Все тела, к которым относятся эти кости, как и тела лошадей, начали разлагаться на поверхности и только потом их закопали.

Это совершенно нетипичная для галлов практика жертвоприношения. Какие-то элементы похожи на то, что было известно ранее, но весь комплекс захоронений и вотивных подношений уникален.

Складывается картина некоего сражения, в котором галлы одержали победу, похоронили своих героев, устроили тризну, а потом принесли в жертву пленных врагов. Римские доспехи говорят о том, что в жертву принесли легионеров. Хотя полностью исключать то, что это были другие галлы с трофейными римскими доспехами, нельзя.

Римская провинции Галлия была образована после завоеваний Юлия Цезаря в I веке до нашей эры, что совпадает со стартовыми датировками святилища. Но и до крупномасштабных Галльских войн там могли случаться пограничные стычки галлов с римлянами, которые не всегда заканчивались победой последних.

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