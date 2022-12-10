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Time назвал 10 лучших фильмов этого года

  • 10.12.2022, 15:49
  • 2,390
Time назвал 10 лучших фильмов этого года

В этой подборке вы найдете, что посмотреть на выходных.

Time назвал лучшие фильмы 2022 года, которые стоит посмотреть.

«Вся красота и кровопролитие»

«Вся красота и кровопролитие» - документальный фильм 2022 года американского режиссeра Лоры Пойтрас, который был удостоен Золотого льва на 79-м Венецианском кинофестивале.

«Инспекция»

В центре сюжета молодой афроамериканец, имеющий мало перспектив на будущее. Однажды он решает пойти в морскую пехоту. Ему предстоит сделать все возможное, чтобы преуспеть в системе. Главную роль сыграл Джереми Поуп.

«Иль Буко»

Этот фильм буквально гипнотизирует с самого начала. В 1961 году группа молодых спелеологов отправилась в сельскую местность Калабрии на юге Италии, чтобы исследовать самую глубокую пещеру Европы, простирающуюся на 700 метров ниже поверхности Земли. Во время исследования они раскроют самые сокровенные тайны природы.

«ЭО»

В центре сюжета осел по имени ЭО, который во время похода из Польши в Италию сталкивается с разными человеческими качествами. Однако польский режиссер Ежи Сколимовски настаивает на том, что к братьям нашим младшим стоит относиться с уважением и беречь их.

«Тар»

В главной роли Кейт Бланшетт, сыгравшая экстраординарного дирижера оркестра Лидии Тар. Фильм рассказывает о дерзкой и грубой женщине, которая привыкла всего добиваться в одиночку. Таким образом режиссер фильма хотел показать, как женщинам иногда приходится выживать в этом безжалостном мире.

«Происходящее»

В центре сюжета женщина, которая столкнулась с незапланированной беременностью. В картине главная героиня сталкивается с разными состояниями и эмоциями.

«Элвис»

Это история жизни и музыки Элвиса Пресли через призму сложных взаимоотношений с его менеджером. Они работали вместе более 20 лет: от начала карьеры Элвиса до его небывалой славы.

«Время Армагеддона»

Режиссёр Джеймс Грэй снял ещё одну безжизненную оду детству в серых тонах. 1980-е годы. Шестиклассник Пол Графф собирается стать художником, однако вся семья, кроме дедушки, не поддерживает его начинаний. Пол заводит дружбу с Джонни, темнокожим учеником из неблагополучной среды.

«После загара»

Шотландский сценарист и режиссер Шарлотта Уэллс исследует тему, как с годами у детей меняется отношение к родителям. Кажется, в период беззаботного детства мы многое не замечаем, как и одиннадцатилетняя Софи. Только повзрослев и отправившись в отпуск со своим отцом она начала замечать его другие стороны и поводы для страданий.

«Фабельманы»

«Фабельманы» - кинолента, в основу которой легли воспоминания Стивена Спилберга о его детских годах, которые он провел в Аризоне, а также история его становления в качестве успешного режиссера. В центре действия картины находится Сэмми Фабельман.

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