Кулеба: После войны у Украины будет самая мощная армия в Европе
- 10.12.2022, 20:45
Будущее евроатлантической безопасности решается сейчас на поле боя в Украине.
После победы в развязанной Россией войне у Украины будут самые мощные вооруженные силы в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
- Будущее евроатлантической безопасности решается сейчас на поле боя в Украине. После войны у нашего государства будет одна из самых мощных армий мира, самая мощная армия Европы, если учитывать боевой опыт и морально-психологическое состояние, военное оборудование. Со стороны НАТО было бы глупо не взять в состав такого мощного контрибутора безопасности, - отметил Кулеба.
По его словам, в широком смысле, восточная граница Украины уже является восточной границей евроатлантического пространства.
- Членство в НАТО станет только юридическим признанием этого факта. И это произойдет, я не сомневаюсь, - подчеркнул глава МИД Украины.