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Кулеба: После войны у Украины будет самая мощная армия в Европе

  • 10.12.2022, 20:45
Кулеба: После войны у Украины будет самая мощная армия в Европе

Будущее евроатлантической безопасности решается сейчас на поле боя в Украине.

После победы в развязанной Россией войне у Украины будут самые мощные вооруженные силы в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

- Будущее евроатлантической безопасности решается сейчас на поле боя в Украине. После войны у нашего государства будет одна из самых мощных армий мира, самая мощная армия Европы, если учитывать боевой опыт и морально-психологическое состояние, военное оборудование. Со стороны НАТО было бы глупо не взять в состав такого мощного контрибутора безопасности, - отметил Кулеба.

По его словам, в широком смысле, восточная граница Украины уже является восточной границей евроатлантического пространства.

- Членство в НАТО станет только юридическим признанием этого факта. И это произойдет, я не сомневаюсь, - подчеркнул глава МИД Украины.

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