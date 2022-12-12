закрыть
12 декабря 2022, понедельник, 18:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На этой неделе белорусов ждут сильные снегопады

1
  • 12.12.2022, 17:39
  • 1,916
На этой неделе белорусов ждут сильные снегопады

Прогноз синоптика.

Синоптик Дмитрий Рябов предупредил о неустойчивой погоде и снегопадах в Беларуси на неделе с 12 по 18 декабря. По его словам, на грядущей неделе в стране будут преобладать атлантические циклоны, которые принесут с собой неустойчивую, сырую, влажную и ветреную погоду. Ненастья стоит ожидать ближе к середине недели.

Дмитрий Рябов отметил, что сильных морозов пока ждать не стоит, однако снега станет еще больше. В начале недели погоду в Беларуси будет определять активный южный циклон. Во многих районах прогнозируется снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер будет преобладать юго-западный, порывистый, а временами сильный.

Ночью температура воздуха составит по юго-востоку страны от +2 и до -8 по северо-западу. 12 декабря морозы усилятся до -13 градусов. А вот днем в понедельник ожидается от +1 до -3 градусов, во вторник, 14 декабря, - от -1 до -9 градусов.

Ближе к середине недели Беларусь окажется под влиянием очередного южного циклона. Отмечается, что он принесет мокрый снег, снег, а по востоку страны осадки будут сильными. На дорогах ожидается гололедица. Температура в среду ночью от -3 до -8°C, при прояснениях до -11°C. Днем от -3 до -6 градусов.

Со второй половины недели в стране погоду будут определять атмосферные фронты с юго-запада Европы. В четверг, 15 декабря, по юго-востоку Беларуси ожидаются сильные осадки, а также южный, юго-западный, умеренный и местами порывистый ветер. Кроме того, прогнозируется туман. Синоптик предупредил, что местами на дорогах будет скользко. Ночью в четверг ожидается от -2 по юго-востоку до -11 по северо-западу, при прояснениях – до -13. Днем в четверг от -3 до -11°C, в пятницу от -3 до -9°C.

В выходные 17 и 18 декабря предварительно ожидаются небольшой снег и облачная с прояснениями погода. Также возможны слабые туманы и гололедица на отдельных участках дорог. Ветер будет преобладать западный умеренный. В субботу, 17 декабря, ночью температура воздуха составит от минус 5 до минус 10 градусов, по востоку страны мороз усилится до -15 градусов. Днем – от минус 4 до минус 6. В воскресенье, 18 декабря, температура воздуха днем составит от -1 до 5 градусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин пригорюнился
Путин пригорюнился Альфред Кох
Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов