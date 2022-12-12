На этой неделе белорусов ждут сильные снегопады 1 12.12.2022, 17:39

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Прогноз синоптика.

Синоптик Дмитрий Рябов предупредил о неустойчивой погоде и снегопадах в Беларуси на неделе с 12 по 18 декабря. По его словам, на грядущей неделе в стране будут преобладать атлантические циклоны, которые принесут с собой неустойчивую, сырую, влажную и ветреную погоду. Ненастья стоит ожидать ближе к середине недели.

Дмитрий Рябов отметил, что сильных морозов пока ждать не стоит, однако снега станет еще больше. В начале недели погоду в Беларуси будет определять активный южный циклон. Во многих районах прогнозируется снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер будет преобладать юго-западный, порывистый, а временами сильный.

Ночью температура воздуха составит по юго-востоку страны от +2 и до -8 по северо-западу. 12 декабря морозы усилятся до -13 градусов. А вот днем в понедельник ожидается от +1 до -3 градусов, во вторник, 14 декабря, - от -1 до -9 градусов.

Ближе к середине недели Беларусь окажется под влиянием очередного южного циклона. Отмечается, что он принесет мокрый снег, снег, а по востоку страны осадки будут сильными. На дорогах ожидается гололедица. Температура в среду ночью от -3 до -8°C, при прояснениях до -11°C. Днем от -3 до -6 градусов.

Со второй половины недели в стране погоду будут определять атмосферные фронты с юго-запада Европы. В четверг, 15 декабря, по юго-востоку Беларуси ожидаются сильные осадки, а также южный, юго-западный, умеренный и местами порывистый ветер. Кроме того, прогнозируется туман. Синоптик предупредил, что местами на дорогах будет скользко. Ночью в четверг ожидается от -2 по юго-востоку до -11 по северо-западу, при прояснениях – до -13. Днем в четверг от -3 до -11°C, в пятницу от -3 до -9°C.

В выходные 17 и 18 декабря предварительно ожидаются небольшой снег и облачная с прояснениями погода. Также возможны слабые туманы и гололедица на отдельных участках дорог. Ветер будет преобладать западный умеренный. В субботу, 17 декабря, ночью температура воздуха составит от минус 5 до минус 10 градусов, по востоку страны мороз усилится до -15 градусов. Днем – от минус 4 до минус 6. В воскресенье, 18 декабря, температура воздуха днем составит от -1 до 5 градусов.

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