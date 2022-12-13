Автомобиль пытается достать из сугробов застрявшую фуру 3 13.12.2022, 13:10

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Видеофакт с белорусских дорог.

В Беларусь пришли сильные снегопады. Дорожные службы не справляются с ситуацией.

В Сети появилось видео, как легковой автомобиль пытается достать из сугробов застрявшую фуру.

❄️ В Беларусь пришли сильные снегопады. Дорожные службы не справляются с ситуацией.



В Сети появилось видео, как легковой автомобиль пытается достать из сугробов застрявшую фуру. pic.twitter.com/eez2EYYS9N — Сharter97.org (@charter_97) December 13, 2022

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