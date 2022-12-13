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Автомобиль пытается достать из сугробов застрявшую фуру

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  • 13.12.2022, 13:10
  • 2,178
Автомобиль пытается достать из сугробов застрявшую фуру

Видеофакт с белорусских дорог.

В Беларусь пришли сильные снегопады. Дорожные службы не справляются с ситуацией.

В Сети появилось видео, как легковой автомобиль пытается достать из сугробов застрявшую фуру.

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