Как белорусские водители выручают друг друга на дорогах 16.12.2022, 21:15

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Автолюбители поделились своими жизненными историями о солидарности.

Снегопады на текущей неделе добавляют немало сложностей всем водителям. Кому-то приходится усерднее чистить авто, а кому-то не повезло уже в пути, когда как раз кстати может оказаться случайная помощь. О том, можно ли рассчитывать на помощь на белорусских дорогах и какие бывают забавные и не очень ситуации, – в рассказах читателей abw.by.

«Культура взаимопомощи потихоньку уходит в никуда»

Сергей: «Изо всех случаев на дороге больше всего мне запомнилось несколько. Я работал водителем, едем с коллегами и видим: прямо посреди перекрестка стоит машина, возле нее женщина. И никто даже не пытается помочь. Остановились, вытолкали ее с перекрестка – вот и вся помощь. Запомнилось тогда скорее общее безразличие.

Один случай был очень странный. Возвращаюсь домой, подъезжаю к городу. Вижу на дороге тормозные следы и странно стоящую на обочине машину, а рядом парень. Подошел к нему: у автомобиля все колеса пробиты, водитель сам пьяный и пытается эти колеса как-то там крутить. Я сказал ему закрывать машину и отвез его домой. Не знаю, чем все закончилось, но утро вечера, как известно, мудренее.

Сам однажды из-за поломки ночевал в автомобиле. Сломался за городом в три часа ночи – и ничего не поделать. Темно, ничего не видно, фонарика даже в телефоне нет. Ночевал в машине до утра, пока светлеть не начало, а там уже и выяснилось, что просто провод отвалился один.

Если рассуждать в целом, мне кажется, что культура взаимопомощи потихоньку уходит в никуда. Это же все с советских времен пошло, когда телефонов не было. Если человек остановился на дороге, это действительно означало форс-мажор, ему нужно было помочь. Сейчас же всегда можно позвонить друзьям или вызвать эвакуатор. Да и как-то всем на всех все равно становится. Если что-то критическое случится, тогда точно люди помогут, а вот в каких-то бытовых ситуациях уже как повезет».

Юрий: «На мотоцикле как-то не хватило бензина доехать до города, где есть заправка, – 12 километров до нее было. Встал в пустом месте, машин нет. Ехал один добрый человек, остановился... Я попросил у него пол-литра бензина. Он сперва сказал, что нет такой возможности, но потом отъехал немного, остановился, снял с фильтра под капотом трубку и бензонасосом накачал мне 2 бутылочки по 300 миллилитров!

Сам недавно ехал по слякотной заснеженной трассе, особо не спешил, пропустил 7 машин, которым надо было быстрее. Потом вижу: стоит джип со снятым колесом, водитель голосует. Оказалось, спустило и лопнуло колесо, а до этого лопнуло другое колесо, когда он ехал в другом направлении. Подвез его с колесом и «запаской» на СТО в 5-7 километрах от места происшествия, там подождал, пока «переобуют», и затем обратно отвез. А так до трассы самому тащить колеса и ловить в снегопад машины тот еще квест. И это еще повезло, что в субботу вечером СТО работала».

Андрей: «Поехал как-то к знакомому сфотографировать машину. В качестве локации выбрали окраину города с промзоной и пустой большой стоянкой, рядом поле и железная дорога. Начинаем снимать. И вдруг как из ниоткуда прибегает мужик: застрял в поле в грязи, выручайте, дерните. А это как раз апрель был, все мокрое, в поле том застрять можно на раз-два. Ну, думаем, ладно, рискнем. Стоит ли говорить, что через пару минут наше положение было ничуть не лучше, чем у того мужика? Попробовали машины вытолкать – только хуже стало. Этот водитель еще на «газ» как нажал, так вся грязь в моего знакомого и полетела, когда вытолкать вручную пытались.

Благо рядом была дорога, там удалось выловить какой-то грузовик, который всех и спас. Теперь, когда вспоминаю эту историю, всегда смеюсь».

Александр: «В России был случай. Замерзло дизтопливо зимой. Какой-то мужик остановился, довез до заправки за топливом зимним и еще в автомагазин за фильтром. Потом отвез меня обратно, а это километров 40-60, и помог завести машину. За помощь вообще ничего не взял».

«Как-то раз даже трамвай спасал!»

Олег: «Я за рулем 30 лет, много езжу на всякой внедорожной технике и истории о взаимовыручке на дороге могу рассказывать чуть ли не бесконечно. Когда у тебя внедорожник, да еще с лебедкой и правильной рывковой стропой, которая не вырывает бамперы, помочь можно много кому.

Из всех случаев, наверное, первым приходит на ум Хавьер. Мы тогда собирались на внедорожниках и специально ездили и помогали людям. «Тягали» и фуры, и автобусы. Такое количество вызволенной из сугробов за одну ночь техники трудно забыть! Хорошо нам пришлось поработать.

Был другой случай интересный. Возвращался в Минск по брестской трассе и где-то в районе Барановичей встретил парня с тросом. Оказывается, ему в Минск надо было, машина сломалась, вот он и просил людей хотя бы от заправки до заправки его дотянуть. Сколько бы он так ехал? Зацепили его и километров 130 в Минск без остановки оттянули.

Как-то даже вообще трамвай спасал! В рельсах каким-то образом застрял то ли болт, то ли еще какая-то железяка, и девушка-вагоновожатая не могла проехать. Нашел какую-то «фомку», еще рычаги какие-то – достал ту штуку как-то.

Один раз довелось тушить пожар. Вернее, до пожара все же дело не дошло. У водителя начала дымиться проводка под панелью. Его огнетушитель небольшой автомобильный с этим не справился. Много человек тогда пришло на помощь, и вот уже в 6-8 огнетушителей мы это все остановили. Владелец еще легко отделался. Если огонь не «задушить», то сгорает машина очень быстро, ничего с этим не сделать.

И после вылетов с трассы машины доводилось не раз вытаскивать. Но это вопрос спорный: если есть повреждения, то вроде как помогаешь человеку нарушать ПДД. Один случай тоже запомнился. Водитель вылетел с трассы так неплохо – метров через 50 от дороги в поле оказался. На месте уже были сотрудники ГАИ, а что с машиной делать – непонятно. К их радости я мимо как раз проезжал, опять же была возможность помочь.

Стандартный вопрос в таких ситуациях: что я должен? Стандартный ответ на него: ничего! Ведь всякое бывает в жизни. Бывает, что ты поможешь, бывает – тебе. Недавно ехал по «гравийке», а там колея и легковушка навстречу. У нее проехать по снегу без колеи вообще шансов нет, поэтому колею освободил я. И съехал так, что назад уже выбраться проблема. Я бы, конечно, выбрался, но это заняло бы прилично времени. И тут как раз мимо трактор с прицепом с дровами проезжал. Он сам предложил помощь, не поленился расцепиться, отогнать прицеп и меня вытащить. И тоже ничего с меня не взял.

У меня есть знакомые, которые ездят по Северам. И вот в тех условиях, если на обочине стоит машина, мимо никто не проезжает. Если человек останется в ней с незаведенным двигателем, то с ночным морозом под минус 50 до утра он может уже и не дотянуть. У нас же бывает по-разному. Бывает так, что на помощь собирается целая группа людей. А иногда стоит машина – и все мимо проезжают. Часто такое можно наблюдать в городе. Сломался кто-то во втором ряду, из-за него пробка уже собралась. Нет бы выйти и быстро помочь, оттащить машину куда-то в сторону, но никто это делать не спешит – только ругают мысленно, а может, и не только мысленно.

Надо помогать друг другу. Когда-нибудь и ты так можешь стоять и смотреть на всех в ожидании помощи. Понятно, что не всегда время есть. Но при наличии возможности надо стараться».

«Теперь всегда предлагаю помощь первым, даже если не просят»

Денис: «Года три назад я попал в ДТП на трассе М1. Была пурга, дорогу замело. Я попал в снег, меня выбросило на тросовый отбойник. И получилось так, что машина залетела на него двумя колесами. Я попытался остановить легковые машины, чтобы кто-нибудь помог. Один человек остановился, но помочь не смог, лишь задал вопрос: как я тебя с этого отбойника сниму в таких условиях? И потом сам остановился и предложил свою помощь водитель большегруза. Зацепили трос, он меня с этого отбойника сдернул и дотащил до ближайшей заправки. Благодарен я ему до сих пор за эту помощь. Жаль, контактов никаких не осталось, но вдруг он это прочитает.

Недавно тоже водитель грузовика выручил. У меня сломалась машина. Я начал цеплять трос, и снова неравнодушный водитель сам помощь предложил. Подцепили трос, оттянули мой автомобиль с дороги. Даже поговорить толком не успели, почти все жестами, и все друг друга поняли прекрасно.

Вообще у нас водители отзывчивые на дорогах, чувствуется, что есть взаимопомощь. Особенно по профессионалам заметно, водителям грузовиков. Они лучше понимают, каково это, когда нужна помощь в дороге. Теперь и я так стараюсь делать. Если вижу, что кому-то на дороге, возможно, нужна помощь, предлагаю ее сам».

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