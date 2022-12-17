Названы пять продуктов, которые ускорят похудение и спасут от переедания 17.12.2022, 16:11

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Питательная еда может помочь снизить вес.

В процессе похудения важно соблюдать режим. Причем самую важную в этом роль играет не спорт, а питание, уверяют специалисты.

Специалисты рассказали, какие продукты помогут ускорить потерю лишнего веса и даже избежать перееданий.

Об этом пишет Styler.

Нежирный белок — рыба, индейка, курица и тофу. Диета с высоким содержанием таких белков уменьшает чувство голода, снижает кровяное давление, помогает контролировать вес, улучшает мышечную массу и силу, а также снижает риск остеопороза.

Не крахмалистые овощи — брокколи, шпинат, цветная капуста, огурец и баклажаны и другие. Они являются отличным выбором, потому что они содержат множество витаминов, минералов и важных питательных веществ, помогающих пищеварению. Употребляя эти овощи, нет необходимости считать калории. Как правило, не крахмалистые овощи содержат примерно 25 калорий, ноль граммов жира, пять граммов углеводов, три грамма клетчатки и две грамма белка на порцию.

Оливковое масло считается хорошим жиром, и его следует использовать в приготовлении пищи, как заправку для салата или соус. Однако, как и любую пищу, всегда лучше наслаждаться оливковым маслом в умеренных количествах, ведь оно содержит относительно много жира и калорий.

Жирные молочные продукты рекомендованы при похудении, как это ни странно. Они не только содержат больше незаменимых жирных кислот, таких как омега-3, высокий уровень белка, витамина B-12 и йода, но могут контролировать уровень энергии и улучшать скорость метаболизма, что способствует потере веса.

Орехи и семена: миндаль, кешью, фундук и фисташки, входят в список лучших продуктов для похудения. Семена чиа являются одними из самых питательных продуктов на планете. Миндаль является хорошим источником мононенасыщенных жиров, являющихся секретным ингредиентом, помогающим сжигать жир на животе.

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