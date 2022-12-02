Соглашайтесь на Гаагу, Владимир Владимирович Виталий Портников, «Грани»

2.12.2022, 11:19

Виталий Портников

Россияне пристрелят своих руководителей.

Могут ли Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу и другие военные преступники оказаться на скамье подсудимых международного трибунала? Конечно, сейчас этот вопрос выглядит чем-то совершенно несвоевременным, надуманным. Как можно заставить ядерную державу отправить собственного президента на скамью подсудимых? Да эта держава скорее уничтожит весь остальной мир, чем смирится с таким унижением! И, как водится, все попадут в ад, а русские, вестимо, в рай, куда же еще!

Но я хорошо помню, как насмехались над международным трибуналом в Гааге Слободан Милошевич и его соратники, как Милошевич лгал в лицо Джозефу Байдену - тогда еще сенатору - о том, что Радован Караджич, Ратко Младич и другие марионеточные правители боснийских сербов не подчиняются Белграду. И что же? Прошло всего несколько трудных кровавых лет - и мерзавец Милошевич умер, так и не дождавшись приговора, в камере презираемого им трибунала. И Караджич и Младич, чью безопасность обеспечивала, кажется, сама Лубянка, тоже оказались в тюрьме. Не в России, между прочим, а в тюрьме.

Скажут, что это все же не ядерная держава. Не нужно сравнивать. Но я хорошо помню и 1991 год, между прочим. Пресс-конференцию советского руководства о введении в отдельных регионах страны чрезвычайного положения. Вице-президент СССР, председатель КГБ, министр обороны, министр внутренних дел - все в этом комитете. Ну и где они оказались через несколько дней? В тюрьме - в лучшем случае. Министр внутренних дел - с простреленной головой и с убитой женой, в стиле Геббельса. Доблестный маршал - в петле. Ну и так далее. Еще помню, как один высокопоставленный чекист, после путча получивший новое ответственное назначение, с улыбкой говорил мне: «Я же советовал Борису Карловичу в это не лезть, а он меня не послушался». И мне интересно, а есть ли сейчас те, кто советует нынешним Борисам Карловичам в это все не лезть и уже планирует, кто из российских руководителей в урочный час будет найден с простреленной головой, кого повесят, а кто дружно выбросится из окна на заплеванную московскую мостовую. В лучших, так сказать, традициях российской государственности.

Прелесть России - как раз в том, что для расправы над ее неудачливыми руководителями не нужен никакой международный трибунал. Сами всех кого нужно пристрелят, повесят, отравят, собьют машиной, взорвут - если государство на протяжении всей своей истории только этим и занимается, у его спецслужб все опять получится, в их профессионализме я совершенно не сомневаюсь.

Поэтому на месте Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Николая Патрушева, Сергея Шойгу и прочей нечисти я бы сам работал над созданием международного трибунала по российским военным преступлениям. Я бы спланировал целую спецоперацию по его учреждению и уговаривал бы колеблющихся в ООН за него голосовать. Я бы находил опытных судей и отправлял бы к ним агентов СВР - нет, не для того чтобы отравить, остановитесь, а для того чтобы под видом активистов уговорить их работать в этом трибунале и узнать всю правду об убийствах, грабежах и изнасилованиях. Словом, на месте Путина, Медведева, Шойгу, Патрушева и прочего отребья мировой политики я бы стал душой этого трибунала, его мотором, гарантией его появления и успешной работы.

Потому что, Владимир Владимирович, гораздо приятней провести остаток вашей бесполезной жизни в комфортабельной камере международного трибунала, писать мемуары и читать сочинения Ильина, чем быть удавленным или расстрелянным собственными охранниками. То, что вы ни о чем таком не думаете, не означает, что ничего подобного не может произойти. Борис Карлович тоже ни о чем таком не думал, когда соглашался стать членом ГКЧП. И Лаврентий Павлович ни о чем таком не думал, когда просто приехал на очередное заседание президиума ЦК КПСС - а он был целый маршал с Лубянки, а не какой-то там тусклый подполковник. И Лев Давидович Троцкий, когда устраивал переворот, не думал, что все окончится ледорубом. И Григорий Евсеевич, и Лев Борисович, и Николай Иванович, и Алексей Иванович - короче говоря, убили всех. И государь император, которому вы так нелепо подражаете, стуча ножками, - ну вы знаете, дом Ипатьева, жена, дети, фрейлины, врач... А дедушка государя... Не буду углубляться в русскую историю отцеубийств и детоубийств, тут для того чтобы от памятника одной жены, убившей ради короны собственного мужа, избавить восхищенных жителей прекрасного украинского города, понадобилась серия ракетных обстрелов - и это, заметьте, даже не в России.

Но так уж Россией правят - сменяемость власти и пенсия бывают только в демократиях или хотя бы в стране элитного согласия. А вы, Владимир Владимирович, все это растоптали - да, собственно, даже сейчас топчетесь. Поэтому вас давно уже хотят придушить. Или пристрелить. Или отравить. У ваших коллег богатая фантазия, но в ее финале ни вас, ни ваших сподвижников ничего хорошего не ждет.

Поэтому соглашайтесь на Гаагу, Владимир Владимирович. Желаю вам пожизненного.

Виталий Портников, «Грани»

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