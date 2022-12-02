«Накрывали из «Градов» свои же, выбрался только я» 2.12.2022, 14:01

Российский «отказник» рассказал, как попал в подвал в «ДНР».

Российский оккупант потребовал привлечь офицеров ВС РФ к уголовной ответственности за превышение ими должностных полномочий. По его словам, они похитили его с сослуживцами и незаконно удерживали в подвале «ДНР».

Причиной якобы стал отказ мобилизованных воевать в окопах на территории Украины, где их накрывали «свои же «Грады». Об этом пишет Telegram-канал «Можем объяснить», публикуя фото заявления военнослужащего следственному комитету РФ.

«Мы попадали под огонь собственной артиллерии. Свои же «Грады» работали по своим окопам», – рассказал освобожденный из подвала «ДНР» захватчик-«отказник» Михаил Носов.

Он говорит, что его сослуживцы еще остаются в подвалах оккупантов. Также признался, что воевал против ВСУ, находясь на позициях рядом с селом Староверовка Харьковской области.

«Нас завозили на двое суток в окопы, чтобы следить за наступлением, чтобы враг не подошел. По нам постоянно велись минометные обстрелы, а с квадрокоптеров гранаты сбрасывали. У нас были автоматы, винтовки, пулеметы и все», – вспомнил Носов.

Он утверждает, что после первых же суток в окопе отказался воевать. Оккупант пожаловался, что многие российские военнослужащие погибли, в основном от минометных обстрелов, причем со стороны своих же. Но командиры объяснили неподготовленным к бою солдатам, что «Град» – оружие не высокоточное, поэтому разброс снарядов большой и «если заденут своих, это нормально».

Отмечается, что 12 октября он и еще 13 сослуживцев написали рапорт об отказе от службы в рядах армии РФ, а уже 16 октября их «отвезли в подвал около села Федоровка». Мол, первые три дня их не кормили, днем «отказники» рыли окопы, а потом их якобы запирали в неотапливаемом подвале, и в целом удерживали так более трех недель.

Имена некоторых сослуживцев, которые остались там, Носов запомнил: Михаил Котовщиков, Алексей Калинин, Виталий Дарников, Евгений Масютин, Алексей Шевцов, Владислав Басенко.

«Постоянно кого-то привозили, кого-то увозили. Всего в подвале было 25 человек. Насколько знаю, из него выбрался только я», – высказался он.

Оккупанта выпустили 13 ноября и отвезли в Ростовскую область РФ, чтобы он попал в госпиталь. Уже из клиники тот обратился к адвокату и подал в СКР заявление о совершенных в отношении него преступлениях. СМИ добавило, что сейчас «отказник» находится в санчасти Семеновского полка в Москве и проходит лечение.

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