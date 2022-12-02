Археологи обнаружили необычную золотую брошь седьмого века 2.12.2022, 17:26

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Находка сделана в Швейцарии.

Раскопки в районе Кляйнбазель в Базеле, Швейцария, выявили 15 могил, некоторые из них богато обставлены, из раннесредневекового могильника. О наличии могильника этого периода было известно еще в XIX веке, поэтому перед прокладкой новых инженерных коммуникаций в этом районе были проведены спасательные археологические раскопки. Об этом пишет Switzerlandtimes.

Ранее в этом году в ходе раскопок была обнаружена могила 6-го века молодой девушки, похороненной с ослепительным набором из примерно 380 бусинок. Недавние открытия доказывают, что кладбище было более густонаселенным, чем предполагали археологи.

Одной из достопримечательностей недавно обнаруженных могил является могила элитной молодой женщины, которой было около 20 лет, когда она умерла в 7 веке. Могила была повреждена во время строительства в начале 20 века. Череп потерян, как и тело ниже колен, но богатство, с которым она была похоронена, осталось. В могиле была обнаружена редкая золотая брошь в виде диска, сделанная из пластины-основы из цветного металла, которая затем была покрыта золотом.

Затем диск был украшен филигранью из золотой проволоки и инкрустирован драгоценными камнями зеленого граната и синим стеклом. Брошь, вероятно, скрепляла плащ, который теперь исчез, с ее шеи. На ней также было ожерелье из 160 стеклянных, аметистовых и янтарных бусин (или они были пришиты к воротнику или корсажу ее одежды). Был также кожаный ремешок, украшенный металлическими крестами, который оканчивался большой янтарной подвеской.

Вокруг ее талии был пояс с железной пряжкой и серебряным язычком. На поясе висела шателена с проколотыми римскими монетами, металлическими предметами и костяным гребнем.

Другие примечательные могилы, обнаруженные в ходе нынешних раскопок, включают могилу ребенка, содержащую большую пряжку ремня с серебряной инкрустацией, металлическую фурнитуру ремня, ножницы и гребень, а также могилу из каменного ящика, содержащую скелет взрослого мужчины. На лице мужчины безошибочно видны следы сильного удара мечом. Удивительно, но мужчина пережил обезображивающую травму, поскольку он умер после того, как она полностью зажила.

Базель был основан как кельтский оппидиум, или укрепленное поселение, в I веке до нашей эры. Римляне построили на месте поселения военный лагерь, и к концу I века нашей эры оно было поглощено. Римский контроль ослаб в 3 веке, но войскам вдоль Рейна удалось несколько раз отразить вторжения германской алеманнской конфедерации в 4 веке. Алеманны, наконец, победили около 406 г. н.э., расселившись по всему Швейцарскому плато. Они, а за ними и франки, заняли старый римский замок, и состояние города возродилось. В 7 веке он чеканил собственные монеты, а в 8 веке стал епископством. Римский замок был преобразован в первый собор Базеля. То, что сегодня представляет собой район Кляйнбазель, было замком / соборным холмом, ядром раннесредневекового поселения.

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