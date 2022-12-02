Топ-5 увлекательных сериалов о волшебстве 2.12.2022, 20:27

У каждого сериала захватывающий сюжет.

«Униан» составил топ-5 сериалов про магию, от которых вы не сможете оторваться.

«Зачарованные»

Этот сериал о трех сестрах, которые обладают сверхъестественными способностями. На протяжении восьми сезонов они сражаются с темными силами и восстанавливают в мире добро. В 2018 году создатели сериале решили перевыпустить его.

«Тайный круг»

Эта история о Кэсси Блейк, которая решилась переехать к бабушке в маленький городок. Там она узнала о том, что все женщины в ее роду - ведьмы. Ей предстоит вступить в клан, где она станет шестой участницей. Но позже она поймет, что другие участники многое от нее скрывают.

«Волшебники»

Квентин Колдуотер попадает в школу волшебства Брейкбилс, где ему вместе с друзьями стоит пройти нелегкие испытания и побывать в других мирах. В сериале присутствуют элементы магии и даже сцены насилия.

«Открытие ведьм»

Девушка-историк обнаруживает заколдованный манускрипт в библиотеке. И пока она пытается разобраться в его содержании, ей приходится погрузиться в магию. В этом ей помогает генетик, который вскоре окажется вампиром, а сама девушка - потомственной ведьмой.

«Ведьмак»

Первый сезон «Ведьмака» основан на цикле произведений Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте. Его действие происходит в вымышленном мире, который напоминает Восточную Европу позднего средневековья. Всего в сериале два сезона.

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