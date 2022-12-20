Вместо счет-справки и ГАИ: Как белорусам оформить куплю-продажу авто у нотариуса 20.12.2022, 17:14

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Инструкция.

С 22 января 2023 года физлица смогут обратиться за оформлением договора купли-продажи транспортного средства по своему усмотрению в ГАИ или к нотариусу. Насколько сложной будет эта процедура, много ли автовладельцев предпочтут такой способ и готовы ли нотариусы принять дополнительное число клиентов — обо всем этом Office Life поговорил с председателем Белорусской нотариальной палаты Натальей Борисенко.

Не секрет, что претензии к договору комиссионной продажи автомобилей, в результате которой оформляется счет-справка, в рамках белорусского правового поля зрели давно. Уход от налогов, серые посредники-перекупы, непрозрачность деятельности компаний-однодневок, незащищенность прав продавца и покупателя — все эти проблемы привели к необходимости внесения изменений в законодательство.

Оставалось только решить: чем заменить такой популярный способ продажи «бэушки»? Наконец, летом 2022 года был принят указ № 246, который внес корректировки в законодательство о сделках по отчуждению транспортных средств. Документ исключил возможность совершения сделок купли-продажи транспортных средств посредством оформления счета-справки.

По информации Министерства финансов, субъектам хозяйствования в 2019 году реализовано более 235 тыс. бланков счетов-справок. Нет точных данных, сколько из этих бланков было аннулировано, реальное количество сделок наверняка меньше. И все же тем, кто выбрал такой способ продажи автомобиля, по каким-то причинам было неудобно обращаться в ГАИ. С 22 января такие люди будут обращаться к нотариусам. Смогут ли нотариусы принять возросший поток посетителей?

— Мы изначально понимали, что количество обращений к нотариусам возрастет, и, чтобы оценить потенциальный объем нагрузки, провели консультации со специалистами ГАИ по всей стране, — говорит Наталья Борисенко.

По предварительным оценкам, к нотариусам пойдет лишь каждый десятый из тех, кто ранее обращался в комиссионные магазины за оформлением счетов-справок.

— Объяснение обывателей простое: в ГАИ за государственную регистрацию договора плата не взимается. У нотариуса удостоверение договора стоит две базовые величины для близких родственников и три — для всех остальных, — продолжает специалист. — С одной стороны, действительно дополнительные издержки имеют значение. С другой, две и даже три базовые величины — это не такая большая сумма, особенно если брать в расчет бюджет на покупку автомобиля в целом.

Что важно, нотариус был и остается одним из самых доступных юристов в стране: нотариусы есть во всех городах областного и районного подчинения, и не только в городах. В Беларуси более 250 точек нотариального обслуживания (это свыше 800 нотариусов).

Сбудется ли прогноз насчет каждого десятого — покажет время, но понятно, что поток людей возрастет. И при необходимости есть механизм увеличения количества нотариусов. Так что тут проблем быть не должно.

В удостоверении сделки купли-продажи автомобиля у нотариуса есть два основных момента.

Во-первых, указ касается только случаев, где обе стороны договора купли-продажи (дарения, мены) — физические лица.

Во-вторых, машина должна быть снята с учета в ГАИ.

— Указанное условие отчуждения ТС у нотариуса было предложено Белорусской нотариальной палатой. Нормативному закреплению данного условия в Инструкции о порядке совершения нотариальных действий предшествовала работа по оценке возможных рисков при переоформлении автомобиля, — объясняет Наталья Борисенко. — У нотариата нет цели заменить ГАИ, к тому же оценка состояния ТС, проверка его технических характеристик имеют свою специфику: только специалист может оценить, насколько состояние автомобиля соответствует законодательству, совпадает ли номер кузова автомобиля с номером, указанным в свидетельстве о регистрации (техническом паспорте), и пр. Чтобы защитить интересы сторон, нотариус должен быть уверен, что предмет договора проверен, соответствует заявленному состоянию и требованиям законодательства.

Перед удостоверением договора нотариус по законодательству должен совершить ряд действий.

1. Установить личности сторон.

Делается это только при личном присутствии продавца и покупателя либо их представителей по нотариально удостоверенной доверенности. Главный документ здесь паспорт.

2. Выявить волеизъявление сторон.

Продавец должен подтвердить, что намерен продать автомобиль, а покупатель соответственно — купить на согласованных ими условиях.

3. Проверить принадлежность ТС продавцу и снятие его с учета по свидетельству о регистрации ТС (техническому паспорту).

4. Проверить, не удостоверялись ли договоры отчуждения в отношении ТС после снятия его с учета.

Такие сведения проверяются по свидетельству о регистрации (техпаспорту). Выявить факт отчуждения ТС тоже несложно: после удостоверения сделки нотариус будет делать соответствующую отметку в свидетельстве о регистрации (техпаспорте) ТС. Более того, не позднее следующего рабочего дня должен сообщить об удостоверении договора (соглашения) в ГАИ.

5. Проверить государственную регистрацию снятого с учета ТС и наличие или отсутствие ограничений (обременений) и запретов на совершение сделок с ним по информации из Автоматизированной информационной системы (АИС) ГАИ.

Такая проверка осуществляется нотариусом в режиме онлайн с использованием информационных ресурсов (систем) МВД и Белорусской нотариальной палаты.

В отношении ТС, зарегистрированных до 1 января 2003 года, нотариус осуществляет проверку также по информации, полученной из регистрационных, регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ, на бумажных носителях.

6. Проверить, не является ли лицо, которое отчуждает ТС, обязанным лицом.

Обязанные лица — это родители, чьи дети находятся на содержании государства в силу невыполнения ими обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Согласно законодательству обязанным лицам запрещено отчуждать ТС.

Отметка о том, что лицо является обязанным, ставится в паспорт — в таком случае проверка заключается в обозрении нотариусом его страниц.

А вот с идентификационной картой (ID-картой) процедура проверки иная. Проверить владельцев ID-карт нотариус может, направив запрос в ОВД по месту жительства продавца ТС. В таком случае надо быть готовым, что день в день завершить сделку по продаже ТС не получится.

7. Соблюсти права третьих лиц.

Третьим лицом может быть, например, супруг продавца, если автомобиль приобретался им в период брака.

В данном случае нотариус до совершения сделки обязан получить согласие супруга продавца.

И только после проверки всех этих обстоятельств нотариус может удостоверить сделку и гарантировать продавцу, покупателю, а также третьим лицам защиту их прав и интересов.

Подписи поставлены. Что дальше?

Все, сделка совершена. В указе № 246 четко определено, что право собственности на ТС возникает у покупателя с момента нотариального удостоверения договора.

Нотариус не позднее рабочего дня, следующего за днем удостоверения сделки, направляет соответствующее письмо в ГАИ. В 2024 году передача таких сведений будет происходить в электронном виде в режиме онлайн.

Для покупателя после удостоверения сделки остается только этап регистрации ТС — в течение 10 дней покупатель должен поставить ТС на учет в ГАИ и получить на свое имя свидетельство о его регистрации.

Если машина продается в рассрочку?

Указ предусматривает также переход права собственности в момент подписания соглашения об исполнении нотариально удостоверенного договора об отчуждении автомобиля. Что это такое?

— Это один из инструментов безопасного отчуждения автомобиля в рассрочку. Он востребован в случае, когда у покупателя нет возможности рассчитаться за автомобиль сразу, а продавец готов на переход права собственности на ТС только после его полной оплаты, — объясняет Наталья Борисенко. — Как только покупатель исполнит все обязательства по оплате, он и продавец приходят к нотариусу и заключают соглашение об исполнении нотариально удостоверенного договора. Переход права собственности в данном случае наступит в момент удостоверения такого соглашения.

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