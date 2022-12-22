Рогозина слил Пригожин? 1 Игорь Эйдман

22.12.2022, 20:44

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Игорь Эйдман

Старый уголовник решил устранить конкурента, который не услышал предупреждение.

Рогозина слил Пригожин?

Сорока на хвосте из Москвы принесла. Очень похоже, что задницу Рогозина подставил под обстрел Пригожин.

Как известно, сейчас в России идет жестокая схватка за огромные военные и «восстановительные» бюджеты. В основном грызутся за них генералы минобороны, Пригожин, Кадыров, приграничные губернаторы, ребята из АП, Совмина и «Ростеха».

Наживаются они на всем: на поставках «воздуха» для армии, строительстве бесполезных линий укреплений, обучении (только на бумаге) мобиков, восстановлении (мифическом) самими же ими уничтоженных городов и так далее.

Распил идет такой, что не успевают карманы подставлять. Параллельно допущенные к столу грызутся друг с другом и отгоняют ссаными тряпками голодных претендентов.

Рогозин мотался в последние месяцы по Донбассу, как несытый волк, пытаясь отхватить там жирный кусок. Пригожин дал ему понять, чтобы свалил с его поляны, публично угрожал: «Мы отправили бы его в пластиковом мешке для опознания».

Но Рогозин не услышал предупреждения. Пытался даже огрызаться. Тогда старый уголовник решил устранить конкурента руками украинцев и слил им информацию о том, где и когда великий покоритель космоса будет праздновать свой день рождения (шпионов у Пригожина на Донбассе множество). В результате задницу Рогозина поимел украинский стальной штырь.

Чем ближе крах, тем интенсивнее жрут друг друга пауки в кремлевской банке.

Игорь Эйдман, Facebook

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