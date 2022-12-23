Названы самые популярные авто в Европе за 2022 год 1 23.12.2022, 9:28

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Эти марки стали лидерами продаж.

В ноябре в Европе увеличилось число регистраций новых автомобилей. Большую долю рынка занимают электромобили, хэтчбеки и кроссоверы. Данные о продажах на европейском рынке опубликовали на сайте Jato Dynamics.

Эксперты рассказали, что в Европе за ноябрь 2022 года продали 1 010 900 новых автомобилей. Это на 17% больше в сравнении с показателями прошлого года.

Европейцы стали чаще покупать электромобили. Всего за ноябрь реализовали 172 600 авто на электротяге. В этом сегменте по продажам лидирует Tesla.

Автомобили с бензиновыми двигателями все еще остаются самыми востребованными в Европе. По словам экспертов, причина в более дешевой стоимости и удобстве эксплуатации.

Самые продаваемые автомобили в Европе в ноябре 2022 года

1. Tesla Model Y (19 169 проданных авто)

В ноябре 2022 года электрокроссовер Tesla Model Y показал рекордные продажи в Европе. В сравнении с ноябрем прошлого года компания реализовала на 254% больше автомобилей.

2. Dacia Sandero (18 781 проданных авто)

Покупателей покорило соотношение цены и качества бюджетного хэтчбека. Dacia Sandero уверенно обошел конкурентов, расположившись на втором месте.

3. Toyota Yaris (17 320 проданных авто)

Хэтчбек Yaris уже несколько лет остается самой успешной моделью Toyota в Европе. Также автолюбители стали чаще покупать спортивный вариант GR.

4. Fiat/Abarth 500 (17 238 проданных авто)

Fiat 500 занял четвертое место в списке самых продаваемых автомобилей в Европе в ноябре. Самыми популярными остаются версии с мягким гибридом и бензиновым двигателем.

5. Peugeot 208 (15 613 проданных авто)

Peugeot 208 немного ухудшил показатели продаж в ноябре. Эксперты считают, что в этом виноваты проблемы с логистикой Stellantis. Например, в Великобритании покупатели ждали свои авто несколько месяцев.

6. Volkswagen Golf (14 908 проданных авто)

Восьмое поколение Volkswagen Golf уверенно удерживается в десятке самых продаваемых автомобилей Европы. Спросом пользуются как стандартные, так и спортивные модификации модели.

7. Renault Clio (14 838 проданных авто)

Самая продаваемая модель Renault в Европе покорила покупатель разнообразием комплектаций и отличной стоимостью. В этом бюджетном сегменте модель предлагает множество технологий, которых нет у конкурентов.

8. Volkswagen T-Roc (14 703 проданных авто)

Volkswagen T-Roc несколько месяцев подряд удерживается в десятке самых популярных авто в Европе. Модель хвалят за отличное оснащение и небольшую стоимость.

9. Toyota Yaris Cross (13 282 проданных авто)

Кроссовер на базе хэтчбека Yaris смог завоевать свою аудиторию. В ноябре показатели продаж модели увеличились на 56%.

10. Volkswagen Tiguan (12 739 проданных авто)

Volkswagen Tiguan нынешнего поколения продается уже шесть лет. Несмотря на это модель пользуется спросом среди европейцев, опережая конкурентов, включая Mazda CX-5, Hyundai Tuscon и Kia Sportage.

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