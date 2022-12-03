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Токаев выдвинул Путину ультиматум в ОДКБ

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  • Агия Загребельская
  • 3.12.2022, 9:38
  • 10,126
Токаев выдвинул Путину ультиматум в ОДКБ
фото: ТАСС

Казахстан устроил феерическое падение главе Кремля.

А назначение вместо белоруса казаха главой ОДКБ уже обсуждали?

Если нет, то даже несмотря на близость экс-министра обороны Казахстана (нового главы ОДКБ) к Кадырову, это было феерическое падение «старшего брата».

Еще несколько дней назад Путин обещал этот пост лукашенковскому прислужнику, оказывая давление на «союзников».

Но Тультиматум Токаева: «наш голова или без вас» — оказался сильнее.

Финита напыщенному «брату» отпели быстро.

Агия Загребельская, «Фейсбук»

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