Токаев выдвинул Путину ультиматум в ОДКБ 1 Агия Загребельская

3.12.2022, 9:38

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фото: ТАСС

Казахстан устроил феерическое падение главе Кремля.

А назначение вместо белоруса казаха главой ОДКБ уже обсуждали?

Если нет, то даже несмотря на близость экс-министра обороны Казахстана (нового главы ОДКБ) к Кадырову, это было феерическое падение «старшего брата».

Еще несколько дней назад Путин обещал этот пост лукашенковскому прислужнику, оказывая давление на «союзников».

Но Тультиматум Токаева: «наш голова или без вас» — оказался сильнее.

Финита напыщенному «брату» отпели быстро.

Агия Загребельская, «Фейсбук»

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