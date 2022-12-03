Токаев выдвинул Путину ультиматум в ОДКБ

Токаев выдвинул Путину ультиматум в ОДКБ1
- Агия Загребельская
- 3.12.2022, 9:38
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Казахстан устроил феерическое падение главе Кремля.
А назначение вместо белоруса казаха главой ОДКБ уже обсуждали?
Если нет, то даже несмотря на близость экс-министра обороны Казахстана (нового главы ОДКБ) к Кадырову, это было феерическое падение «старшего брата».
Еще несколько дней назад Путин обещал этот пост лукашенковскому прислужнику, оказывая давление на «союзников».
Но Тультиматум Токаева: «наш голова или без вас» — оказался сильнее.
Финита напыщенному «брату» отпели быстро.
Агия Загребельская, «Фейсбук»