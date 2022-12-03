Американский политолог: Лукашенко загнал себя в сложную ситуацию 3.12.2022, 12:11

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фото: ТАСС

Против диктатора могут открыто выйти как военные, так и народ.

Диктатор Лукашенко находится в сложной ситуации. Он буквально оказался под контролем российского правителя Владимира Путина. Однако до сих пор продолжает упираться, чтобы напрямую не воевать с Украиной. Потому что понимает, что тогда ему придет конец.

Об этом «24 каналу» рассказал американский политолог Рамис Юнус. По его словам, Лукашенко мог 2 года назад спокойно уйти после выборов в Беларуси. Тогда бы у него была совсем другая ситуация. А сейчас он находится «на крючке» у Путина.

«Если бы он признал поражение на выборах, тогда бы могла быть совсем другая ситуация и у Беларуси, и у Лукашенко. Теперь он «на крючке» у Путина. Как и Путин находится «на крючке» у Запада после 24 февраля», – отметил Юнус.

Путин спас его два года назад. А теперь хочет использовать Лукашенко по полной программе.

Как отметил Юнус, Путин хочет использовать белорусскую территорию и армию для войны против Украины. Это может сработать и для внутреннего российского ресурса. Ведь сейчас мобилизация не дала таких сильных результатов в патриотическом смысле. Народ все равно убегает.

«Лукашенко понимает – если Беларусь все-таки вступит в войну, то он полетит с кресла еще быстрее Путина. Гражданские белорусы не хотят воевать, как и военные. Если эти силы объединятся, то власти Лукашенко может прийти конец.

Если военные не захотят сражаться и пойдут против него, то народ выйдет тоже. Они ведь никуда не исчезли за последние 3 года. 30 – 40 тысяч просидели в тюрьмах, несколько десятков тысяч уехали за границу. А другие до сих пор дома», – заявил политолог.

Потому Лукашенко упирается, как только может. Он готов исполнять разные прихоти Путина, но напрямую вступать в войну не хочет.

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